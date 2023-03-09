«На миллионера обижается — представляет себя миллиардером»: на чем зарабатывает 8-летний школьник

В 7 лет Саша попал в школу «Фабрика предпринимательства». Целый год он с другими ребятами учился в ней вести бизнес: разрабатывать свои проекты, продавать первые товары и работать с финансами. В мае 2022-го он уже презентовал свой проект жюри — видным предпринимателям Омска.

— Я всегда выхожу выступать первым. Так я буду меньше волноваться, а еще я смогу запомниться жюри, — делится секретами мальчик.



Кроме того, он решил сразу подарить жюри свои свежевыжатые соки.



— Это тоже один из моих трюков, — улыбается Саша, — люди могут попробовать сок бесплатно, им будет приятно. В будущем они будут выбирать мой сок и покупать его за деньги.

