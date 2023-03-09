«На миллионера обижается — представляет себя миллиардером»: на чем зарабатывает 8-летний школьник

— Если Сашу назвать словом «миллионер», то он обижается. Представляет себя именно миллиардером, не меньше. Папа его иногда ругает за оценки в школе и говорит, что троечники работают дворниками. А Сашу эти слова не смущают. Он не согласен, потому что убежден: многие миллиардеры были троечниками, оценки — не показатель успеха, — рассказывает мама
Своей цели мальчик верен. Даже на костюмированные праздники в школе он приходит не в костюме Супермена или Бэтмена, а в образе миллиардера: с распечатанными долларами в карманах, чтобы раздавать их остальным.
В 7 лет Саша попал в школу «Фабрика предпринимательства». Целый год он с другими ребятами учился в ней вести бизнес: разрабатывать свои проекты, продавать первые товары и работать с финансами. В мае 2022-го он уже презентовал свой проект жюри — видным предпринимателям Омска.
— Я всегда выхожу выступать первым. Так я буду меньше волноваться, а еще я смогу запомниться жюри, — делится секретами мальчик.
Кроме того, он решил сразу подарить жюри свои свежевыжатые соки.
— Это тоже один из моих трюков, — улыбается Саша, — люди могут попробовать сок бесплатно, им будет приятно. В будущем они будут выбирать мой сок и покупать его за деньги.
Продавать свои товары мальчик начал на одной из ярмарок в омском торговом центре, которые несколько раз в год устраивает школа маленьких предпринимателей.
— Я хочу быть бизнесменом. Это прикольно. Нравится продавать, — не сомневается в своем выборе Саша.
Пробы и ошибки
В начале бизнес-обучения Саша попал на экскурсию в магазин одежды Gloria Jeans, где увидел работу персонала, устройство склада и то, как функционирует магазин. Для мальчика это было важным открытием: за успешным бизнесом стоит целая команда людей, слаженно работающих друг с другом. С этого момента Саша начал думать о том, как построить свое дело.
Что же производить? Саша перебрал множество вариантов и к производству соков пришел не сразу. Знакомые предлагали обратить внимание на мыло: мол, многие варят его и делают в виде зверей и сердечек. Но позиция Саши была однозначная: нужно делать съедобное. Сначала мальчик пробовал печь печенье. Конечно же, родители пришли на помощь Саше. Мама взяла на себя организаторскую функцию, а папа помог с первоначальным взносом.
— Сашу я учила упаковывать товары красиво. Мне нужно было договариваться о поставке товара. Всё бы ничего, но самым сложным для меня был период, когда мы пекли печенье. Нагрузка здесь ложилась на меня, для Саши это еще сложно. В итоге мы попробовали и отказались их делать, — говорит Алена.
Для мальчика же в этом деле легким было почти всё. За исключением вложения денег в начале: Саше было тяжело расстаться с ними и поверить, что затраты окупятся. С первыми заработками мальчику стало уже легче и тревога отпала. Так со временем он пришел к изготовлению соков.
Сок в бутылочках от Skuratov
На наше интервью Саша тоже пришел подготовленным: принес на пробу свой сок. В холодный день бутылочки с ярким морковным и апельсиновым напитками напоминали о лете. По насыщенности вкуса они заметно отличались от магазинных.
— Саша, а почему ты решил делать сок?
— Летом всегда жарко. Людям нужно утолять жажду. Себестоимость соков не очень высокая, а заработал я на них много. Я решил, что соки принесут много прибыли. Я решил продавать их в вот таких бутылочках. Соки делать труднее всего. Их я делал с помощью соковыжималки. Я сам чищу морковку, это для меня частенько настоящее испытание, — вздыхает Саша.
Несмотря на трудности, ставка оказалась удачной. Соки по 150 рублей за бутылку покупали охотно: продавались все партии, а на ярмарках даже выстраивалась очередь. Учителя из школ звонили и просили отложить им соки, чтобы точно приобрести. Так за ярмарку Саша заработал около
— Перед первой нашей полноценной ярмаркой на Рождество мы искали бутылочки. Нигде не было подходящих. Мы уже отчаялись, как вдруг кофейня Skuratov согласилась нам помочь. Бариста услышали о нашей проблеме и без колебаний бесплатно отдали нам бутылочки. Мы очень благодарны им, — рассказала Алена.
«Начну рассказывать о товарах в соцсетях, и тогда держитесь»
Но несмотря на первые успехи, обучение в школе предпринимателей Саша не забрасывает. Продолжает изучать не только основы работы с финансами, но и ораторское мастерство и развитие лидерских качеств. Для мальчика преподаватели на курсе сильно отличаются от школьных педагогов. В общеобразовательной школе многое запрещают и не сильно приветствуют творчество. Например, необычные прически Саши не вызывают у педагогов одобрения. На бизнес-курсах же его подбадривают.
— Я научился продавать и стал увереннее. Я учусь считать прибыль, делать презентации. Нас учат финансовой грамотности, тайм-менеджменту, не бояться публики. Сейчас я добавил новые товары — наборы для
Помимо бизнеса, мальчик занимается современными танцами и катанием на горных лыжах. Очень любит собирать лего-города, а также играть в «Майнкрафт» и изучать языки. Но несмотря на разносторонность интересов, главная Сашина страсть — продавать. И делать это он старается обдуманно. Даже использует способы привлечения клиентов.
— Я привлекал клиентов с помощью акций. Например, когда я продавал наборы с канцелярией, я делал акцию: купите два набора и третий вы получите в подарок. Я знаю, что можно привлекать клиентов с помощью соцсетей, но мама еще не разрешила мне ими пользоваться. С 10 лет я уже смогу рассказывать о товарах там, и уж тогда держитесь, — предупреждает Саша.