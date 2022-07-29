Роллы и 20 литров топлива: как новосибирские компании сражаются за выход в шорт-лист премии НГС

Новосибирские компании продолжают агитировать горожан выдвигать их на «Народную премию НГС», но у них осталось всего два дня — сегодня и завтра. А 31 июля мы уже сформируем шорт-лист, в который попадут по 10 компаний в каждой номинации. Что бизнес обещает новосибирцам и как их уговаривает, рассказываем в этом материале.



— Напоминаем: «Народную премию НГС» учредили, чтобы наградить лучшие компании Новосибирска. Номинантов предлагают сами горожане, они же при помощи голосования определяют победителя. Да и кому еще оценивать качество этих изменений, как не жителям города? Так что выборы честные! Мы претендуем на победу в номинации «Жилой комплекс года» и призываем проголосовать за микрорайон «Фламинго» и Жилой комплекс «Кольца»! — пишут в сообществе «ВКонтакте» «Новосибирского квартала».