Роллы и 20 литров топлива: как новосибирские компании сражаются за выход в шорт-лист премии НГС
Прием заявок закончится уже завтра вечером, 30 июля
Новосибирские компании продолжают агитировать горожан выдвигать их на «Народную премию НГС», но у них осталось всего два дня — сегодня и завтра. А 31 июля мы уже сформируем шорт-лист, в который попадут по 10 компаний в каждой номинации. Что бизнес обещает новосибирцам и как их уговаривает, рассказываем в этом материале.
— Напоминаем: «Народную премию НГС» учредили, чтобы наградить лучшие компании Новосибирска. Номинантов предлагают сами горожане, они же при помощи голосования определяют победителя. Да и кому еще оценивать качество этих изменений, как не жителям города? Так что выборы честные! Мы претендуем на победу в номинации «Жилой комплекс года» и призываем проголосовать за микрорайон «Фламинго» и Жилой комплекс «Кольца»! — пишут в сообществе «ВКонтакте» «Новосибирского квартала».
«Первый строительный фонд» пишет о своем микрорайоне «Весенний»:
— Большой, красивый, ухоженный. И, главное, «Весенний» — это место, где живут классные люди, которые любят свой район и точно помогут прийти к победе.
В сообществе ЖК «Академия» тоже идет агитация: среди плюсов там отмечают удобную транспортную развязку, близость метро, обустроенную закрытую территорию и просторную детскую площадку.
В номинацию «Сделано в Сибири» горожане предлагают как небольшие компании, так и крупные, с длинной историей. Например, среди них есть «Сибирская продовольственная компания»:
— Много лет мы выпускаем вкусные колбасы и деликатесы для вас, наших потребителей. Если вы любите нашу продукцию, выдвигайте СПК на «Народную премию НГС» в номинации «Сделано в Сибири».
Компания «Карачинский Источник» уверена, что номинация «Сделано в Сибири» определенно им подходит:
— Озеро Карачи, скважина с природной минеральной водой, и наше производство находятся в самом сердце Сибири. А легендарная «Карачинская» уже стала отличительным знаком сибиряка.
На эту же номинацию претендует и бренд одежды для всей семьи Bondsyou:
— Наша главная цель — объединить людей, которым близка наша философия, основанная на уважении, поддержке и доверии! И именно о поддержке мы вас сейчас попросим.
Цветочная мастерская «Лаванда» тоже просит поддержки у своей аудитории:
— Дорогие друзья, мы очень ценим, что вы выбираете нашу мастерскую для своих цветочных событий.
Кто-то с нами с самого открытия, а это уже 7,5 лет, за которые «Лаванда» стала неотъемлемой частью цветочной карты нашего города.
Азиатский бар No spicy please хочет попасть из топ-10 в топ-1:
— В прошлом году мы вошли в шорт-лист из 10 лучших баров и всем показывали красивый диплом. В этом году, помимо диплома, мы хотим получить ещё и заветную статуэтку.
Среди кандидатов на победу в номинации «Доставка года» есть разные — и продуктов, и цветов, и роллов, и даже бензина. Компания «Полный бак» предлагает тем, кто номинирует их на премию, поучаствовать в розыгрыше, в котором можно получить многоразовый промокод на скидку, 10 или 20 литров топлива.
— После отправки номинации сделайте скрин экрана с благодарностью и отправьте его нам в сообщения сообщества до 30 июля. В ответ мы добавим ролл «Комплимент» к вашему следующему заказу как нашу благодарность за потраченное на голосование время! — пишет доставка суши «Империя восходящего солнца».
Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:
- «Бар и ресторан года»;
- «Медицинский центр года»;
- «Спортивный центр года»;
- «Жилой комплекс года»;
- «Кофейня и кондитерская года»;
- «База отдыха года»;
- «Детский центр года»;
- «Доставка года»;
- «Сделано в Сибири»;
- «Цветочный салон года».
Ранее мы рассказывали, что губернатор Новосибирской области вручит две статуэтки на «Народной премии НГС».