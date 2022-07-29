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Народная премия НГСПодробности

Роллы и 20 литров топлива: как новосибирские компании сражаются за выход в шорт-лист премии НГС

Прием заявок закончится уже завтра вечером, 30 июля

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Команда цветочной мастерской «Лаванда» пишет, что живет и дышит своим делом

Команда цветочной мастерской «Лаванда» пишет, что живет и дышит своим делом

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Новосибирские компании продолжают агитировать горожан выдвигать их на «Народную премию НГС», но у них осталось всего два дня — сегодня и завтра. А 31 июля мы уже сформируем шорт-лист, в который попадут по 10 компаний в каждой номинации. Что бизнес обещает новосибирцам и как их уговаривает, рассказываем в этом материале.

— Напоминаем: «Народную премию НГС» учредили, чтобы наградить лучшие компании Новосибирска. Номинантов предлагают сами горожане, они же при помощи голосования определяют победителя. Да и кому еще оценивать качество этих изменений, как не жителям города? Так что выборы честные! Мы претендуем на победу в номинации «Жилой комплекс года» и призываем проголосовать за микрорайон «Фламинго» и Жилой комплекс «Кольца»! — пишут в сообществе «ВКонтакте» «Новосибирского квартала».

Жилые комплексы среди своих плюсов отмечают, как правило, благоустройство

Жилые комплексы среди своих плюсов отмечают, как правило, благоустройство

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«Первый строительный фонд» пишет о своем микрорайоне «Весенний»:

— Большой, красивый, ухоженный. И, главное, «Весенний» — это место, где живут классные люди, которые любят свой район и точно помогут прийти к победе.

В сообществе ЖК «Академия» тоже идет агитация: среди плюсов там отмечают удобную транспортную развязку, близость метро, обустроенную закрытую территорию и просторную детскую площадку.

В номинацию «Сделано в Сибири» горожане предлагают как небольшие компании, так и крупные, с длинной историей. Например, среди них есть «Сибирская продовольственная компания»:

— Много лет мы выпускаем вкусные колбасы и деликатесы для вас, наших потребителей. Если вы любите нашу продукцию, выдвигайте СПК на «Народную премию НГС» в номинации «Сделано в Сибири».

Компания «Карачинский Источник» уверена, что номинация «Сделано в Сибири» определенно им подходит:

— Озеро Карачи, скважина с природной минеральной водой, и наше производство находятся в самом сердце Сибири. А легендарная «Карачинская» уже стала отличительным знаком сибиряка.

На эту же номинацию претендует и бренд одежды для всей семьи Bondsyou:

— Наша главная цель — объединить людей, которым близка наша философия, основанная на уважении, поддержке и доверии! И именно о поддержке мы вас сейчас попросим.

Цветочная мастерская «Лаванда» тоже просит поддержки у своей аудитории:

— Дорогие друзья, мы очень ценим, что вы выбираете нашу мастерскую для своих цветочных событий.

Кто-то с нами с самого открытия, а это уже 7,5 лет, за которые «Лаванда» стала неотъемлемой частью цветочной карты нашего города.

Азиатский бар No spicy please хочет попасть из топ-10 в топ-1:

— В прошлом году мы вошли в шорт-лист из 10 лучших баров и всем показывали красивый диплом. В этом году, помимо диплома, мы хотим получить ещё и заветную статуэтку.

Бар No spicy please ранее попадал в шорт-лист премии

Бар No spicy please ранее попадал в шорт-лист премии

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Среди кандидатов на победу в номинации «Доставка года» есть разные — и продуктов, и цветов, и роллов, и даже бензина. Компания «Полный бак» предлагает тем, кто номинирует их на премию, поучаствовать в розыгрыше, в котором можно получить многоразовый промокод на скидку, 10 или 20 литров топлива.

— После отправки номинации сделайте скрин экрана с благодарностью и отправьте его нам в сообщения сообщества до 30 июля. В ответ мы добавим ролл «Комплимент» к вашему следующему заказу как нашу благодарность за потраченное на голосование время! — пишет доставка суши «Империя восходящего солнца».

Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:

Ранее мы рассказывали, что губернатор Новосибирской области вручит две статуэтки на «Народной премии НГС».

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