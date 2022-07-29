Губернатор Новосибирской области вручит две статуэтки на «Народной премии НГС»
Кто их получит, станет известно
На церемонии награждения победителей четвертой «Народной премии НГС» в Новосибирске 25 августа по традиции будет две спецноминации, учрежденные областным правительством.
В этом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручит статуэтки в двух номинациях — «Гуманитарный проект года» и «Патриотический проект года».
На первой «Народной премии НГС» от правительства были номинации «Социальный проект года» и «Инвестор года», в которых победили общественная организация усыновителей «День аиста» и инвестиционный проект «Русское Поле» Каргатского района.
На второй премии номинация «Социальный проект года» сохранилась, в ней наградили проект «Наставничество» детского благотворительного фонда «Солнечный город». А вторая номинация поменялась на «Культурное событие года», ее победителем стал фестиваль «Сибирский огонь» «Сибирского центра патриотического воспитания».
На третьей премии в номинации «Научный проект года» выбрали Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», а в номинации «Врач года» — главного инфекциониста Новосибирской области и главврача инфекционной больницы
В выборе победителей номинаций от правительства и «Бизнес года», который определяет редакция НГС, жители города не участвуют, но в остальных — выбор за вами, дорогие читатели.
Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:
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