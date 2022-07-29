Губернатор Новосибирской области вручит две статуэтки на «Народной премии НГС»

На церемонии награждения победителей четвертой «Народной премии НГС» в Новосибирске 25 августа по традиции будет две спецноминации, учрежденные областным правительством.



В этом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручит статуэтки в двух номинациях — «Гуманитарный проект года» и «Патриотический проект года».

На первой «Народной премии НГС» от правительства были номинации «Социальный проект года» и «Инвестор года», в которых победили общественная организация усыновителей «День аиста» и инвестиционный проект «Русское Поле» Каргатского района.