СЕЙЧАС +20°С
Пробки 2/10
usd 60.20
eur 61.22
Тема дняМэрия хочет забрать здание «Перчини»
Все новости
Все новости
Народная премия НГСПодробности

Губернатор Новосибирской области вручит две статуэтки на «Народной премии НГС»

Кто их получит, станет известно 25 августа

299
Впервые «Народная премия НГС» была проведена в 2018 году

Впервые «Народная премия НГС» была проведена в 2018 году

Поделиться

На церемонии награждения победителей четвертой «Народной премии НГС» в Новосибирске 25 августа по традиции будет две спецноминации, учрежденные областным правительством.

В этом году губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручит статуэтки в двух номинациях — «Гуманитарный проект года» и «Патриотический проект года».

На первой «Народной премии НГС» от правительства были номинации «Социальный проект года» и «Инвестор года», в которых победили общественная организация усыновителей «День аиста» и инвестиционный проект «Русское Поле» Каргатского района.

На второй премии номинация «Социальный проект года» сохранилась, в ней наградили проект «Наставничество» детского благотворительного фонда «Солнечный город». А вторая номинация поменялась на «Культурное событие года», ее победителем стал фестиваль «Сибирский огонь» «Сибирского центра патриотического воспитания».

На третьей премии в номинации «Научный проект года» выбрали Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», а в номинации «Врач года» — главного инфекциониста Новосибирской области и главврача инфекционной больницы № 1 Ларису Позднякову.

В выборе победителей номинаций от правительства и «Бизнес года», который определяет редакция НГС, жители города не участвуют, но в остальных — выбор за вами, дорогие читатели.

Своего номинанта вы можете предложить, перейдя по этим гиперссылкам:

Вы заметили, как необычно компания агитирует за себя голосовать? Вам хочется подробнее рассказать о своем любимом бизнесе в Новосибирске? Свяжитесь с журналистом НГС Марией Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

Ранее мы рассказывали, на что готовы пойти новосибирские компании ради выдвижения на «Народную премию НГС».

По теме

Андрей ТравниковНародная премиягубернатор
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2