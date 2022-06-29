На Снегирях выставили на продажу торговый дом «Виктория» — покупателю обещают доход от аренды
3 миллиона в месяц
Здание с арендаторами продают за
В Новосибирске продают торговый дом «Виктория», который находится на улице Рассветной, 11 в микрорайоне Снегири.
За недвижимость предлагают цену в 600 миллионов рублей на сайте с бесплатными объявлениями «Авито».
Торговый дом продает компания — девелопер коммерческой недвижимости «Отелит», назвать владельца бизнеса в компании отказались.
Как указано в объявлении, площадь «Виктории» — 3005 квадратных метров. Арендный бизнес находится около супермаркета «Мария Ра». Доходность от бизнеса, как утверждают продавцы, 3,6 миллиона в месяц.
В торговом доме «Виктория» есть супермаркеты «Ярче», «Пятерочка», магазин «Крюгер Хаус», рыбный магазин, аптека, суши, кондитерская и магазин женской одежды.
Согласно данным Росреестра, здание ТД «Виктория» на Рассветной, 11 принадлежит нескольким людям: Венере Габрадрашитовне Лысянской (отчество девушки соотносится с именем Габдрашита Ягофарова, который является одним из владельцев нового павильона на Вокзальной площади), Денису Гаврилову и Евгению Бурденюку (второму владельцу павильона на Вокзальной магистрали). Корреспондент НГС не смогла дозвониться до Евгения Бурдюнека.
На Рассветной, 11 зарегистрировано ООО ТД «Виктория-4». По данным «Контур.Фокуса», выручка компании за 2021 год составила 0 рублей, чистая прибыль — 2 тысячи. В учредителях указаны 11 человек. На 40% компания принадлежит Светлане Клемешовой. Она вместе с Габдрашитом Ягофаровым и Евгением Бурденюком владеет компанией «Виктория Плюс». В выписке из Росреестра компания указана как один из арендодателей ТД «Виктория». По данным «Контур.Фокуса», выручка «Виктории Плюс» за 2021 год составила 43,4 миллиона, а чистая прибыль — 1,3 миллиона.
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