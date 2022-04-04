«Запасов бумаги хватит еще на пару месяцев». Рассказываем, что будет с российским рынком книг

— Красивые подарочные книги приходится переводить на офсетную печать. Не могу сказать, что это критично и сложно пережить, — рассказала MSK1.RU Полина Властовская. — Я думаю, что это то, с чем можно смириться. Но больше всего смущают цены. Конечно, есть опасения — как в дальнейшем будет работать наше производство, потому что не только с бумагой у нас проблемы, но и со всеми другими составляющими для книгопечатания: с нитками, клеем.

В редакции «МИФ» приняли решение пока не сокращать выпуск новинок, как это делают другие. Например, о сокращении тиражей сообщали в издательстве «Фантом-Пресс». Но в «МИФ» считают, что через полгода «напечатать книги может быть еще сложнее». При этом в редакции отмечают существенный рост цен на печать, порядка 60–70%.

— Сегодня утверждала тиражи и увидела, что, например, книга, которая мне раньше стоила в производстве, допустим, 120 рублей — просто печать без других расходов — сейчас стоит 200 рублей, — добавила Полина.