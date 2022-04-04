«Запасов бумаги хватит еще на пару месяцев». Рассказываем, что будет с российским рынком книг

Российский издательский бизнес столкнулся с кризисом. В типографиях дорожают бумага, краска и клей, увеличивается срок печати, в издательствах больше не заключают контракты с зарубежными авторами, а рубль переживает крупнейшее падение за последнее десятилетие. Мы решили разобраться, на сколько вырастут цены на книжных полках и что будет с рынком книг в России.
Весь март зарубежные писатели сообщали о том, что прекращают издавать свои книги в России. Среди них: Стивен Кинг, Нил Гейман, канадец Линвуд Баркли, польский фантаст Адам Пшехшта.
По данным Екатерины Кожановой, директора департамента по стратегическим коммуникациям издательской группы «Эксмо-АСТ», в среднем стоимость книг выросла на 20%. Редакция при этом старается делать всё возможное, чтобы сдержать рост цен.
— Цены в издательстве «Эксмо» регулируются буквально в ручном режиме. Рост стоимости книг издательства от текущей цены на мелованной бумаге составляет в среднем 17%, а с начала года — 19%, — рассказала корреспонденту MSK1.RU Екатерина Кожанова.
В первую очередь повышение цен связано со значительным удорожанием производства. Зарубежные компании Sappi, Stora Enso и Arctic Pape, которые поставляли в Россию мелованную бумагу, прекратили свою деятельность на территории страны. В «Эксмо-АСТ» отмечают, что дефицит мелованной бумаги — «самая острая проблема».
Руководитель редакции детства издательства «Манн, Иванов и Фербер» Полина Властовская рассказала MSK1.RU о том, что редакции «пришлось отказаться от книг на мелованной бумаге», потому что в России ее производят недостаточно и она «отстает по качеству».
— Красивые подарочные книги приходится переводить на офсетную печать. Не могу сказать, что это критично и сложно пережить, — рассказала MSK1.RU Полина Властовская. — Я думаю, что это то, с чем можно смириться. Но больше всего смущают цены. Конечно, есть опасения — как в дальнейшем будет работать наше производство, потому что не только с бумагой у нас проблемы, но и со всеми другими составляющими для книгопечатания: с нитками, клеем.
В редакции «МИФ» приняли решение пока не сокращать выпуск новинок, как это делают другие. Например, о сокращении тиражей сообщали в издательстве «Фантом-Пресс». Но в «МИФ» считают, что через полгода «напечатать книги может быть еще сложнее». При этом в редакции отмечают существенный рост цен на печать, порядка 60–70%.
— Сегодня утверждала тиражи и увидела, что, например, книга, которая мне раньше стоила в производстве, допустим, 120 рублей — просто печать без других расходов — сейчас стоит 200 рублей, — добавила Полина.
Схожую статистику приводят и в регионах. В нижегородском издательстве «Кварц» отмечают повышение цен на полиграфию сразу на 70%. Сроки также увеличиваются более чем в два раза, сообщают наши нижегородские коллеги из NN.RU.
— По новым заказам пока непонятно, как будет развиваться ситуация, потому что рынок замер. Это видно и по продажам, и по заказной продукции, — рассказали NN.RU в «Кварце».
При этом в независимом детском книжном магазине «Маршак» в Москве приняли решение не повышать цены на книги.
Магазин за последний месяц не сталкивался с задержками поставок. Правда, Наталия объясняет это тем, что она «особо ничего не заказывала», потому что «не была ясна дальнейшая судьба магазина». Тем не менее «Маршак» оказался на 0,5% в плюсе по сравнению с прибылью в предыдущем месяце, пусть это и «не та сумма, которая позволяет безболезненно существовать в нынешних реалиях». К тому же, по оценкам магазина, снижается покупательная способность.
— Люди замерли, как и мы в первое время. В первую неделю после 24 февраля было меньше людей, — говорит Наталия Платонова. — Соответственно, мы оцениваем реалистично покупательную способность. Люди теряют работу, зарплату, цены будут повышаться, потому что повышаются цены на всё, и покупательная способность снижается.
Однако у издательств сохраняется оптимистичный настрой. В «Эксмо-АСТ» нам рассказали, что уже разрабатывают комплекс мер поддержки, который планируют предложить правительству, а также ведут переговоры с азиатским рынком.
В издательстве «МИФ» считают, что в любой ситуации есть плюсы. Руководитель редакции детства отмечает, что все сотрудники редакции направляют силы на то, чтобы «выжить и выйти из этой ситуации с минимальными потерями».
— У нас достаточно гибкая команда, которая умеет перестраиваться и находить новые возможности. Мы хорошо разбираемся в полиграфии и можем понять, что и чем можем мы заменить, — говорит Полина Властовская из издательства «МИФ». — А если в хорошем ключе смотреть на ситуацию, то и с какими-то приобретениями. Мы точно знаем, что наш рынок получит много прекрасных книг русских авторов, которые, возможно, до этого не получил бы.
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