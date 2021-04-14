Одни разорились, у других — рост 800%. Как поменялись сети супермаркетов в Новосибирске за 5 лет

Место разорившихся новосибирских супермаркетов заняли сети из Барнаула, Томска и Москвы
Новосибирская торговля серьезно поменялась всего за несколько последних лет. Местные сети практически перестали играть сколько-нибудь заметную роль, а «федералы» застроили своими супермаркетами весь город. Специалисты сервиса 2ГИС по просьбе НГС посчитали, как изменялось количество магазинов ведущих сетей
В начале апреля перестала работать четверть магазинов торгового холдинга «Сибирский Гигант», и по всему видно, что это только начало. Местные компании — некогда лидеры рынка — покидают поле битвы один за одним. Но продовольственных магазинов в Новосибирске меньше не становится. Новые игроки не просто замещают старых — они увеличивают общее количество торговых точек еще более.
Чтобы проследить, как менялось лицо новосибирского ритейла, мы попросили 2ГИС подсчитать, как уменьшилось или увеличилось количество магазинов разных сетей за последние пять лет. Эти цифры не учитывают, конечно, ни площадь торговых точек, ни их оборот. Но дают представление о темпах захвата рынка «варягами».
Еще не так давно, в 2017 году, в первую пятерку входили сразу две новосибирские компании — «Холидей» и «Новые торговые системы». Уже тогда их, правда, оттеснила с первого места «
Формально «Фермер-Центр» и «Бахетле» с «Добрянкой» теперь не связаны с владельцами «НТС» и «Холидея», но даже если эту связь удалось бы установить, то этим бизнесам было бы уже трудно тягаться с нынешними лидерами, управляющими
Самые впечатляющие темпы роста показала «Пятёрочка», увеличившая количество своих торговых точек
Лидером по количеству магазинов уже не первый год остается алтайская «
Всё более заметными на рынке становятся сети дискаунтеров «Светофор» и «Маяк» (принадлежат одному владельцу). Их пока существенно меньше, чем «Пятёрочек» или «Магнитов», но этот ритейлер уже обошел последнюю крупную местную компанию «Сибирский Гигант». И, судя по тому, что свои проекты дискаунтеров в прошлом году запустили почти все лидеры российского ритейла, доля этого типа магазинов будет расти и дальше.
Открывая новые торговые точки, ритейлеры успевают на ходу менять их внешний вид. Так, у «Пятёрочки» в магазинах появились более крупные пекарни. Часть новых магазинов «
Наиболее перспективным новым игроком на новосибирском рынке выглядит томская группа компаний «Лама». Она уже открыла в Новосибирске по франчайзингу супермаркет сети SPAR и рассматривается как наиболее вероятный покупатель активов «Сибирского Гиганта».
Прямо сейчас на сайте «Народной премии НГС» проходит голосование за лучшие компании Новосибирска. Всего