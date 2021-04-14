Одни разорились, у других — рост 800%. Как поменялись сети супермаркетов в Новосибирске за 5 лет

Новосибирская торговля серьезно поменялась всего за несколько последних лет. Местные сети практически перестали играть сколько-нибудь заметную роль, а «федералы» застроили своими супермаркетами весь город. Специалисты сервиса 2ГИС по просьбе НГС посчитали, как изменялось количество магазинов ведущих сетей с 2017 года . Темпы роста лидеров впечатляют.



В начале апреля перестала работать четверть магазинов торгового холдинга «Сибирский Гигант», и по всему видно, что это только начало. Местные компании — некогда лидеры рынка — покидают поле битвы один за одним. Но продовольственных магазинов в Новосибирске меньше не становится. Новые игроки не просто замещают старых — они увеличивают общее количество торговых точек еще более.

