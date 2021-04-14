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Одни разорились, у других — рост 800%. Как поменялись сети супермаркетов в Новосибирске за 5 лет

Москвичи, алтайцы и томичи почти вытеснили местных торговцев с рынка

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Некоторым сетям пришлось делать ребрендинг и идти на разные ухищрения в борьбе за покупателей

Некоторым сетям пришлось делать ребрендинг и идти на разные ухищрения в борьбе за покупателей

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Место разорившихся новосибирских супермаркетов заняли сети из Барнаула, Томска и Москвы

Новосибирская торговля серьезно поменялась всего за несколько последних лет. Местные сети практически перестали играть сколько-нибудь заметную роль, а «федералы» застроили своими супермаркетами весь город. Специалисты сервиса 2ГИС по просьбе НГС посчитали, как изменялось количество магазинов ведущих сетей с 2017 года. Темпы роста лидеров впечатляют.

В начале апреля перестала работать четверть магазинов торгового холдинга «Сибирский Гигант», и по всему видно, что это только начало. Местные компании — некогда лидеры рынка — покидают поле битвы один за одним. Но продовольственных магазинов в Новосибирске меньше не становится. Новые игроки не просто замещают старых — они увеличивают общее количество торговых точек еще более.

На месте закрывшихся «Горожанок» скоро откроются новые магазины

На месте закрывшихся «Горожанок» скоро откроются новые магазины

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Чтобы проследить, как менялось лицо новосибирского ритейла, мы попросили 2ГИС подсчитать, как уменьшилось или увеличилось количество магазинов разных сетей за последние пять лет. Эти цифры не учитывают, конечно, ни площадь торговых точек, ни их оборот. Но дают представление о темпах захвата рынка «варягами».

Как менялось количество магазинов&nbsp;самых массовых сетей в Новосибирске

Как менялось количество магазинов самых массовых сетей в Новосибирске

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Еще не так давно, в 2017 году, в первую пятерку входили сразу две новосибирские компании — «Холидей» и «Новые торговые системы». Уже тогда их, правда, оттеснила с первого места «Мария-Ра», но силы выглядели вполне сопоставимыми. Однако уже на следующий год обе компании начали активно «терять вес», в результате чего «НТС» полностью ушла с рынка в 2019 году, а «Холидей» — в 2020-м. Оба ритейлера, правда, оставили своеобразное потомство. Из «НТС» выделились премиальные супермаркеты «Бахетле» и «Добрянка», а на базе «Холидея» возникла сеть «Фермер-Центр.рф». «Фермер-Центр», кстати, показал самый быстрый рост за этот период — 2000%. Но это не столько показатель успеха, сколько эффект низкой базы. К тому же значительная часть этих торговых точек была открыта на месте работавших уже супермаркетов «Холди».

Еще не открытая «Пятёрочка» в ГУМе

Еще не открытая «Пятёрочка» в ГУМе

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Формально «Фермер-Центр» и «Бахетле» с «Добрянкой» теперь не связаны с владельцами «НТС» и «Холидея», но даже если эту связь удалось бы установить, то этим бизнесам было бы уже трудно тягаться с нынешними лидерами, управляющими 166–237 магазинами каждый.

Самые впечатляющие темпы роста показала «Пятёрочка», увеличившая количество своих торговых точек с 19 в марте 2017 года до 185 (+870%). Сеть нынешнего лидера российского ритейла — компании X5 Retail Group (два другие ее проекта — супермаркеты «Перекрёсток» и гипермаркеты «Карусель») — смогла выйти в прошлом году на второе место, оттеснив «Ярче!» (170 магазинов).

Один из новых магазинов сети «<nobr class="_">Мария-Ра</nobr>», открытый на месте разорившейся сети «Холди Дискаунтер»

Один из новых магазинов сети «Мария-Ра», открытый на месте разорившейся сети «Холди Дискаунтер»

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Лидером по количеству магазинов уже не первый год остается алтайская «Мария-Ра», у которой в административных границах Новосибирска уже 237 торговых точек и постоянно появляются новые.

Всё более заметными на рынке становятся сети дискаунтеров «Светофор» и «Маяк» (принадлежат одному владельцу). Их пока существенно меньше, чем «Пятёрочек» или «Магнитов», но этот ритейлер уже обошел последнюю крупную местную компанию «Сибирский Гигант». И, судя по тому, что свои проекты дискаунтеров в прошлом году запустили почти все лидеры российского ритейла, доля этого типа магазинов будет расти и дальше.

«Магнит» обновленного формата в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

«Магнит» обновленного формата в ТРЦ «Галерея Новосибирск»

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Открывая новые торговые точки, ритейлеры успевают на ходу менять их внешний вид. Так, у «Пятёрочки» в магазинах появились более крупные пекарни. Часть новых магазинов «Мария-Ра» теперь открывается с небольшими кафетериями. Кроме того, эта сеть начала активно оснащать свои магазины автоматическими кассами. «Магнит» реорганизовал часть крупных магазинов, сделав их более похожими на обычный супермаркет, — так, торговая точка в ТРЦ «Галерея Новосибирск» теперь называется не гипермаркетом, а магазином типа «семейный».

Наиболее перспективным новым игроком на новосибирском рынке выглядит томская группа компаний «Лама». Она уже открыла в Новосибирске по франчайзингу супермаркет сети SPAR и рассматривается как наиболее вероятный покупатель активов «Сибирского Гиганта».

Прямо сейчас на сайте «Народной премии НГС» проходит голосование за лучшие компании Новосибирска. Всего 10 номинаций, одна из которых — «Супермаркет года». Магазины какой сети вы считаете самыми лучшими? Где приятные цены и шикарный ассортимент? Предложите своего номинанта, а мы выберем топ-10 самых классных супермаркетов Новосибирска.

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ритейлерсупермаркетторговые сети
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