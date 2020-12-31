Новосибирская компания купила у Алтайского края два самолета почти за полмиллиона

Новосибирская фирма «Нибус» купила два самолета Ан-2 в Алтайском крае
Новосибирская компания АО «Летно-исследовательский центр "Нимбус"» приобрела в Алтайском крае самолеты Ан-2.
Аукцион на продажу «кукурузников» 28 декабря объявило Управление имущественных отношений Алтайского края, документация размещена на его сайте. Первоначальная цена самолета Ан-2 1977 года выпуска составляла 209 тысяч рублей. «Нимбус» в ходе торгов поднял цену до
Ранее «Алтайкрайимущество» объявляло аукционы на продажу этих Ан-2 в марте. Их признали несостоявшимися, потому что на торги не поступило ни одной заявки.
По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Нимбус» занимается техническими испытаниями, исследованиями, анализом и сертификацией, а также производством, ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов. Корреспонденту НГС не удалось связаться с компанией, чтобы выяснить, для чего будут использовать купленные самолеты.
В сентябре стало известно, что новосибирец купил два списанных «Боинга». Он рассказал НГС, зачем они ему нужны.