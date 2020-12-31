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Новосибирская компания купила у Алтайского края два самолета почти за полмиллиона

АО «Нимбус» приобрело Ан-2 1977-го и 1982 годов выпуска

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Подобные самолеты закупили на Алтае

Подобные самолеты закупили на Алтае

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Новосибирская фирма «Нибус» купила два самолета Ан-2 в Алтайском крае

Новосибирская компания АО «Летно-исследовательский центр "Нимбус"» приобрела в Алтайском крае самолеты Ан-2.

Аукцион на продажу «кукурузников» 28 декабря объявило Управление имущественных отношений Алтайского края, документация размещена на его сайте. Первоначальная цена самолета Ан-2 1977 года выпуска составляла 209 тысяч рублей. «Нимбус» в ходе торгов поднял цену до 229 900 рублей. Судно 1982 года планировали продать за 233 000 рублей, однако новосибирская фирма подняла цену до 256 300 рублей. Оба самолета находятся на площадке «Волчиха» в Алтайском крае.

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Ранее «Алтайкрайимущество» объявляло аукционы на продажу этих Ан-2 в марте. Их признали несостоявшимися, потому что на торги не поступило ни одной заявки.

По данным сервиса «Контур.Фокус», АО «Нимбус» занимается техническими испытаниями, исследованиями, анализом и сертификацией, а также производством, ремонтом и техобслуживанием летательных аппаратов. Корреспонденту НГС не удалось связаться с компанией, чтобы выяснить, для чего будут использовать купленные самолеты.

В сентябре стало известно, что новосибирец купил два списанных «Боинга». Он рассказал НГС, зачем они ему нужны.

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Ан-2самолетАлтайский край
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