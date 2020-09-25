Сибиряк купил два списанных «Боинга». Сколько стоят самолеты и зачем они ему понадобились

Житель Новосибирска Василий Петренко выкупил у тюменской авиакомпании Utair два бэушных «Боинга». Сейчас самолеты находятся в Уфе. Их планируют разобрать на части и таким образом доставить в столицу Сибири. Сколько денег наш земляк заплатил за списанные самолеты и зачем они ему понадобились — узнала корреспондент НГС Алина Каур.

— У меня компания, которая занимается созданием квестов, — рассказывает Василий Петренко. — Однажды к нам пришёл иностранный заказчик — француз — и сказал, что хочет создать квест в самолёте. Это было неожиданно, потому что прежде мы такими проектами не занимались. Я начал выяснять, где можно взять запчасти для самолёта. Какие-то варианты нашёл на «Авито», но не в очень хорошем состоянии. В процессе поиска я вышел на ребят, которые занимаются разбором и утилизацией списанных самолётов. Они мне рассказали, что прямо сейчас в Москве стоит на разбор реальный «Боинг» и что на парковке он будет стоять только одну неделю.