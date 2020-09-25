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Сибиряк купил два списанных «Боинга». Сколько стоят самолеты и зачем они ему понадобились

Сейчас самолеты находятся в Уфе. Их распилят на части, чтобы доставить в Новосибирск

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У списанных самолётов нет ни моторов, ни колёс, ни шасси. Также авиакомпания забрала специфичные датчики, потому что внутри них есть редкие металлы

У списанных самолётов нет ни моторов, ни колёс, ни шасси. Также авиакомпания забрала специфичные датчики, потому что внутри них есть редкие металлы

Новосибирец выкупил два списанных самолёта

Житель Новосибирска Василий Петренко выкупил у тюменской авиакомпании Utair два бэушных «Боинга». Сейчас самолеты находятся в Уфе. Их планируют разобрать на части и таким образом доставить в столицу Сибири. Сколько денег наш земляк заплатил за списанные самолеты и зачем они ему понадобились — узнала корреспондент НГС Алина Каур.

— У меня компания, которая занимается созданием квестов, — рассказывает Василий Петренко. — Однажды к нам пришёл иностранный заказчик — француз — и сказал, что хочет создать квест в самолёте. Это было неожиданно, потому что прежде мы такими проектами не занимались. Я начал выяснять, где можно взять запчасти для самолёта. Какие-то варианты нашёл на «Авито», но не в очень хорошем состоянии. В процессе поиска я вышел на ребят, которые занимаются разбором и утилизацией списанных самолётов. Они мне рассказали, что прямо сейчас в Москве стоит на разбор реальный «Боинг» и что на парковке он будет стоять только одну неделю.

Необычный заказ из Франции в итоге сорвался — заказчик, по словам новосибирца, стал искать отговорки и затягивать с оплатой, объясняя это проблемами с переводом денег. Тогда Василий Петренко, увлеченный идеей создать квест на базе настоящего самолета, решил найти нового заказчика. Он разместил в интернете пост с фотографией, где рассказал, что может построить реальный самолёт из запчастей. За два дня ему удалось найти двух новых заказчиков — одного из Швейцарии, а другого из США.

Видео: Василий Петренко

— К тому моменту, как я нашел новых заказчиков, самолёт уже успели распилить. Но мы нашли несколько запасных самолётов уже не в Москве, а в Уфе и поехали их смотреть. Из шести самолётов, которые стояли там на разборе, мы выбрали два. У списанных самолётов нет ни моторов, ни колёс, ни шасси. Также авиакомпания забирает специфичные датчики, потому что в них редкие металлы, — рассказывает новосибирец.

Заказчики уже перевели деньги, на которые Василий и выкупил два списанных самолёта тюменской авиакомпании Utair. В ближайшее время их разберут в Уфе и в октябре по частям привезут в Новосибирск. Здесь из них будут монтировать локации для квестов. Готовые самолёты со всеми встроенными загадками и бутафорией отправят заказчикам.

Ранее мы рассказывали про семью из Новосибирска, которая отправилась за 4 тысячи километров в Брянскую область, чтобы купить машину мечты — из старенького «Робура» они сделали дом на колёсах и собрались на нём путешествовать (прямо как в кино). Посмотрите, как круто выглядит их машина.

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