Сибиряк купил два списанных «Боинга». Сколько стоят самолеты и зачем они ему понадобились

Новосибирец выкупил два списанных самолёта
Житель Новосибирска Василий Петренко выкупил у тюменской авиакомпании Utair два бэушных «Боинга». Сейчас самолеты находятся в Уфе. Их планируют разобрать на части и таким образом доставить в столицу Сибири. Сколько денег наш земляк заплатил за списанные самолеты и зачем они ему понадобились — узнала корреспондент НГС Алина Каур.
— У меня компания, которая занимается созданием квестов, — рассказывает Василий Петренко. — Однажды к нам пришёл иностранный заказчик — француз — и сказал, что хочет создать квест в самолёте. Это было неожиданно, потому что прежде мы такими проектами не занимались. Я начал выяснять, где можно взять запчасти для самолёта. Какие-то варианты нашёл на «Авито», но не в очень хорошем состоянии. В процессе поиска я вышел на ребят, которые занимаются разбором и утилизацией списанных самолётов. Они мне рассказали, что прямо сейчас в Москве стоит на разбор реальный «Боинг» и что на парковке он будет стоять только одну неделю.
Необычный заказ из Франции в итоге сорвался — заказчик, по словам новосибирца, стал искать отговорки и затягивать с оплатой, объясняя это проблемами с переводом денег. Тогда Василий Петренко, увлеченный идеей создать квест на базе настоящего самолета, решил найти нового заказчика. Он разместил в интернете пост с фотографией, где рассказал, что может построить реальный самолёт из запчастей. За два дня ему удалось найти двух новых заказчиков — одного из Швейцарии, а другого из США.
Видео: Василий Петренко
— К тому моменту, как я нашел новых заказчиков, самолёт уже успели распилить. Но мы нашли несколько запасных самолётов уже не в Москве, а в Уфе и поехали их смотреть. Из шести самолётов, которые стояли там на разборе, мы выбрали два. У списанных самолётов нет ни моторов, ни колёс, ни шасси. Также авиакомпания забирает специфичные датчики, потому что в них редкие металлы, — рассказывает новосибирец.
Заказчики уже перевели деньги, на которые Василий и выкупил два списанных самолёта тюменской авиакомпании Utair. В ближайшее время их разберут в Уфе и в октябре по частям привезут в Новосибирск. Здесь из них будут монтировать локации для квестов. Готовые самолёты со всеми встроенными загадками и бутафорией отправят заказчикам.
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