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Предвестник морозов: в Новосибирске заметили ноябрьскую радугу

Такое явление — редкость для осени

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Радугу сфотографировали на Есенина

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В Новосибирске сегодня, 11 ноября, заметили радугу в небе. Как рассказал читатель НГС, он сделал фотографии около 13:30 на улице Есенина.

Как рассказывают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске вчера, 10 ноября, и сегодня утром были небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем была 0... +8 градусов в Новосибирской области.

Во второй половине дня субботы погода будет без существенных осадков, температура +2... +4 градуса.

Радуга осенью — редкое явление, поэтому о ней есть приметы. Как сообщает РИА, увидеть радугу в ноябре — к морозу.

Сотрудники метеоцентра дали прогноз погоды на вторую декаду ноября. По их данным, новосибирцев ожидает теплая погода. По ночам температура не будет опускаться ниже -6 градусов.

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