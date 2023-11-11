Предвестник морозов: в Новосибирске заметили ноябрьскую радугу

В Новосибирске сегодня, 11 ноября, заметили радугу в небе. Как рассказал читатель НГС, он сделал фотографии около 13:30 на улице Есенина.
Как рассказывают на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирске вчера, 10 ноября, и сегодня утром были небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем была
Во второй половине дня субботы погода будет без существенных осадков, температура
Радуга осенью — редкое явление, поэтому о ней есть приметы. Как сообщает РИА, увидеть радугу в ноябре — к морозу.
Сотрудники метеоцентра дали прогноз погоды на вторую декаду ноября. По их данным, новосибирцев ожидает теплая погода. По ночам температура не будет опускаться ниже -6 градусов.