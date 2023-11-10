freedom
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 91.93
eur 98.41
СрочноНовосибирец на «крузаке» стал давить охранника
Все новости
Все новости

«Может затопить острова»: ГЭС решила увеличить сброс воды в ноябре — кому стоит этого опасаться

Береговую линию вода не изменит

353

Совсем скоро начнется сезон зимней рыбалки, но нужной толщины льда еще нет

Поделиться

Новосибирская ГЭС увеличивает сброс воды в нижнем бьефе, что может привести к затоплению островов, сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».

Рыбаков попросили временно воздержаться от рыбалки.

— Это приведет к постепенному повышению уровня воды в реке Оби, возможному подтоплению островов. Муниципальная аварийно-спасательная служба просит рыбаков воздержаться от рыбалки на островах акватории. На данный момент уровень воды составляет +104 сантиметров. Угроза подтопления береговой линии отсутствует, — добавили спасатели.

На этой неделе два новосибирских рыбака выловили из Оби несколько крупных щук. В этом им не помешали минусовые температуры.

По теме

РыбалкаГЭССпасатели МАСССпасатели МАСС в Новосибирске
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter