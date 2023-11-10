«Может затопить острова»: ГЭС решила увеличить сброс воды в ноябре — кому стоит этого опасаться

Новосибирская ГЭС увеличивает сброс воды в нижнем бьефе, что может привести к затоплению островов, сообщили в группе «Спасатели МАСС» во «ВКонтакте».
Рыбаков попросили временно воздержаться от рыбалки.
— Это приведет к постепенному повышению уровня воды в реке Оби, возможному подтоплению островов. Муниципальная аварийно-спасательная служба просит рыбаков воздержаться от рыбалки на островах акватории. На данный момент уровень воды составляет +104 сантиметров. Угроза подтопления береговой линии отсутствует, — добавили спасатели.
На этой неделе два новосибирских рыбака выловили из Оби несколько крупных щук. В этом им не помешали минусовые температуры.