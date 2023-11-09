Пока не пришла зима. Новосибирские рыбаки поймали в Оби крупных щук — они полюбовались ими и отпустили в воду

На этой неделе два новосибирских рыбака выловили из Оби несколько крупных щук. В этом им не помешали минусовые температуры, рассказал НГС один из рыбаков Максим.
Судя по фотографиям, сделанным Максимом во время рыбалки, в Оби еще не замерзла вода. По словам мужчины, вместе с напарником он ловил рыбу в районе Бугринского моста. Причем не с берега, а из лодки.
Сибиряк уверяет: на то, чтобы поймать щук, ушло меньше часа. Для приманки использовались специальные поролоновые рыбки (их еще называют поролонками). Максим был в восторге от улова.
С его слов, вся пойманная рыба была отпущена назад в воду.
— Мы ее не берем — только ловим, — подытожил Максим.
В сентябре еще один сибиряк поймал 5-килограммовую щуку и тоже отпустил ее обратно в реку. НГС опубликовал фото гигантского улова.