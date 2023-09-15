Сибиряк поймал 5-килограммовую щуку и отпустил ее обратно в реку — фото гигантского улова

Вечером 14 сентября в Новосибирской области барнаулец Денис Фоменко вместе с женой поймали гигантскую щуку весом 4,8 килограмма.
Денис выловил рыбу из реки в Коченевском районе. По его словам, рыбаки сказали ему, что там им редко удается поймать щуку больше 1,5–2 килограммов.
Для того, чтобы поймать щуку, Фоменко использовал спиннинг и крупную силиконовую приманку. При этом ему помогала жена, державшая подсак (специальный сачок). После того, как была сделана фотография улова, сибиряк отпустил рыбу назад в реку. Пара получила удовольствие от рыбалки:
— Эмоции от рыбалки, как всегда, положительные. Особенно учитывая, что я поймал весьма крупную рыбу в малом водоеме. Супруга тоже была рада, она редко бывает на рыбалке, так как сидит с нашей маленькой дочкой в декрете. В общем, хорошее настроение было обеспечено.
В июле НГС рассказывал, что сибиряк поймал щуку длиной больше метра — он показал ее с разных ракурсов на видео.