Монстр или золотая рыбка? Сибиряк поймал щуку длиной больше метра — видео, где он показывает ее с разных ракурсов

В Новосибирской области рыбак Денис Дубровин поймал огромную щуку. Как рассказал мужчина, длина рыбы —
— Поймать было не сложно, сложно было найти. Ловил ее у нас в Оби, чуть ниже города Новосибирска. Ищем таких рыб постоянно, но попадаются обычно один раз в год, — рассказал НГС Денис.
После фотосессии щуку отпустили обратно в реку. Это не первый большой улов новосибирца — в прошлом году он поймал рыбу весом 12,4 килограмма.
На видео Денис в восхищении крутит рыбу для разных ракурсов, называет ее монстром и «моей золотой».
В июле в России праздновали День рыбака. В Новосибирской области у многих мужчин и женщин есть такое хобби. НГС собрал самые интересные снимки и истории в одну подборку.