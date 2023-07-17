freedom
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 3/10
usd 90.12
eur 101.20
Тема дняПодробности ЧП на Крымском мосту — онлайн
Все новости
Все новости

Монстр или золотая рыбка? Сибиряк поймал щуку длиной больше метра — видео, где он показывает ее с разных ракурсов

После фотосессии чудо-рыбу отпустили обратно в Обь

2 627

Рыбу мужчина поймал в реке Оби

Поделиться

В Новосибирской области рыбак Денис Дубровин поймал огромную щуку. Как рассказал мужчина, длина рыбы — 1 метр 24 сантиметра.

— Поймать было не сложно, сложно было найти. Ловил ее у нас в Оби, чуть ниже города Новосибирска. Ищем таких рыб постоянно, но попадаются обычно один раз в год, — рассказал НГС Денис.

После фотосессии щуку отпустили обратно в реку. Это не первый большой улов новосибирца — в прошлом году он поймал рыбу весом 12,4 килограмма.

На видео Денис в восхищении крутит рыбу для разных ракурсов, называет ее монстром и «моей золотой».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Щука настолько тяжелая, что приходилось прикладывать усилия, чтобы ее поднять

Видео: Денис Дубровин

В июле в России праздновали День рыбака. В Новосибирской области у многих мужчин и женщин есть такое хобби. НГС собрал самые интересные снимки и истории в одну подборку.

По теме

РыбалкаЩукаУловОбь
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter