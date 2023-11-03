Море еще не остыло, а хурма уже поспела. Расскажем, почему в Сочи хорошо приезжать в начале ноября и сколько это стоит

— Сейчас это реально исторические экскурсии. Дегустационные залы закрыты, и мы ездим в самые красивые места Сочи, и без толп потных людей. Водопады сейчас в основном полноводные. Их можно увидеть во всей красе, не то, что летом — ручейки. Природа приходит в себя после засушливого лета. Это так прекрасно, — говорит Мария.

На длинные ноябрьские выходные ей поступила необычная заявка от туристов — организовать для них поход за грибами. В лесу начался сезон. Сейчас она наводит справки у бывалых грибников, куда же отвести гостей, чтобы удивить. Единственное, о чем переживает экскурсовод — леса в Сочи все на горах, для неподготовленных отдыхающих такая «тихая охота» может быть сложной. Интересуются туристы чайными плантациями, хурмовыми и мандариновыми садами, но пока таких мест в Сочи, куда можно привезти туристов, которые бы сами пособирали фрукты, к сожалению, нет. Вот в Абхазии такой тур она может организовать, есть договоренность с местными фермерами. Она заметила, российские туристы стали интересоваться «вкусным» туризмом, просят отвезти на сыроварню, в винодельню, на дегустацию варенья. В ноябре как раз можно поехать в чайные домики, выпить свежего чая с разным вкусным вареньем, посмотреть на горы, посетить музей Иуды Кошмана — простого крестьянина, который стал создателем первых плантаций в Сочи. Кстати, осень — хорошее время посетить сочинские музеи, не тащиться же туда в летний зной.