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Осенний шторм: новосибирский блогер снял большие волны на Обском море — красивейшие кадры стихии

На съемки у Станислава Ражева ушло около 10 минут

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Видео было снято в пятницу, 27 октября

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Житель Новосибирска Станислав Ражев снял шторм на Обском море. Блогер сделал кадры с одного из пляжей региона 27 октября.

На съемку Станислав потратил около 10 минут. Как он объяснил НГС, в стабилизатор из-за сильного ветра попал песок и пришлось быстро закончить.

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На этой неделе из-за ветров поднялись высокие волны

Видео: Станислав Ражев

— Просто ехал по Бердскому шоссе. Смотрю, что дует. Думаю подъеду, посмотрю поближе. Ветер был до 23 м/с, — объяснил Станислав Ражев.

Как добавил блогер, он не считает, что Обское водохранилище — море. Но для людей такое название звучит приятнее.

В ночь с 28 на 29 октября новосибирцы увидели частичное затмение Луны. Большой новосибирский планетарий запустил ночную трансляцию.

ВолныОбское мореВидеоБлогер
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