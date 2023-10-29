Осенний шторм: новосибирский блогер снял большие волны на Обском море — красивейшие кадры стихии

Житель Новосибирска Станислав Ражев снял шторм на Обском море. Блогер сделал кадры с одного из пляжей региона 27 октября.
На съемку Станислав потратил около 10 минут. Как он объяснил НГС, в стабилизатор из-за сильного ветра попал песок и пришлось быстро закончить.
— Просто ехал по Бердскому шоссе. Смотрю, что дует. Думаю подъеду, посмотрю поближе. Ветер был до 23 м/с, — объяснил Станислав Ражев.
Как добавил блогер, он не считает, что Обское водохранилище — море. Но для людей такое название звучит приятнее.
В ночь с 28 на 29 октября новосибирцы увидели частичное затмение Луны. Большой новосибирский планетарий запустил ночную трансляцию.