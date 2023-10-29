Пропала часть Луны: в Новосибирске в середине ночи прошло затмение — показываем фото

В ночь с 28 на 29 октября новосибирцы увидели частичное затмение Луны. Максимальная фаза затмения была в Новосибирске в 03:15. Большой новосибирский планетарий запустил ночную трансляцию «Лунное затмение октября — 2023», во время которой можно было наблюдать за явлением.