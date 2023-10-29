Пропала часть Луны: в Новосибирске в середине ночи прошло затмение — показываем фото

В ночь с 28 на 29 октября новосибирцы увидели частичное затмение Луны. Максимальная фаза затмения была в Новосибирске в 03:15. Большой новосибирский планетарий запустил ночную трансляцию «Лунное затмение октября — 2023», во время которой можно было наблюдать за явлением.
Как объяснили специалисты планетария в онлайн-трансляции, затмение практически незаметно для глаза. В тени оказалось 13% лунного диска.
— Солнечные лучи резко прерываются тенью Земли и в этих участках Луны происходит быстрое остывание. Это может привести к разлому лунного грунта, — отметил специалист новосибирского планетария Олег Кашин.
Как можно заметить по комментариям, трансляцию планетария смотрели жители разных уголков России.
— В Новосибирске очень хорошо видно. У нас с 14-го этажа, — написала комментатор на ютьюбе.
Всего у видео на момент публикации около
В 2022 фотограф НГС Александр Ощепков сделал снимок лунного затмения в Норильске. В Новосибирске это явление не было видно из-за сильной облачности.