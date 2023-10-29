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СрочноНад Новосибирском прошло лунное затмение
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Пропала часть Луны: в Новосибирске в середине ночи прошло затмение — показываем фото

Новосибирцы наблюдали за затмением онлайн вместе со специалистами Новосибирского планетария

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Тень закрыла Луну на 13%

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В ночь с 28 на 29 октября новосибирцы увидели частичное затмение Луны. Максимальная фаза затмения была в Новосибирске в 03:15. Большой новосибирский планетарий запустил ночную трансляцию «Лунное затмение октября — 2023», во время которой можно было наблюдать за явлением.

Как объяснили специалисты планетария в онлайн-трансляции, затмение практически незаметно для глаза. В тени оказалось 13% лунного диска.

— Солнечные лучи резко прерываются тенью Земли и в этих участках Луны происходит быстрое остывание. Это может привести к разлому лунного грунта, — отметил специалист новосибирского планетария Олег Кашин.

Как можно заметить по комментариям, трансляцию планетария смотрели жители разных уголков России.

— В Новосибирске очень хорошо видно. У нас с 14-го этажа, — написала комментатор на ютьюбе.

Всего у видео на момент публикации около 10 тысяч просмотров.

В 2022 фотограф НГС Александр Ощепков сделал снимок лунного затмения в Норильске. В Новосибирске это явление не было видно из-за сильной облачности.

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