Фотограф НГС сделал снимок лунного затмения — в Новосибирске явление не видно
Сегодня наблюдениям мешает облачность
124
Фотограф НГС Александр Ощепков сделал снимок лунного затмения в Норильске 8 ноября. В Новосибирске это явление нельзя увидеть из-за сильной облачности.
В Новосибирске лунное затмение началось в 17:30. Чуть более часа спутник будет закрыт тенью Земли.
— Погодные условия, к сожалению, не позволяют нам сегодня провести наблюдения лунного затмения, — сообщили в группе Большого Новосибирского планетария во «ВКонтакте».
10 ноября в Новосибирске ожидается начало магнитной бури. Она продлится сутки, после чего магнитосфера будет возбужденной.