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Фотограф НГС сделал снимок лунного затмения — в Новосибирске явление не видно

Сегодня наблюдениям мешает облачность

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Тень Земли закрыла почти половину спутника

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Фотограф НГС Александр Ощепков сделал снимок лунного затмения в Норильске 8 ноября. В Новосибирске это явление нельзя увидеть из-за сильной облачности.

В Новосибирске лунное затмение началось в 17:30. Чуть более часа спутник будет закрыт тенью Земли.

— Погодные условия, к сожалению, не позволяют нам сегодня провести наблюдения лунного затмения, — сообщили в группе Большого Новосибирского планетария во «ВКонтакте».

10 ноября в Новосибирске ожидается начало магнитной бури. Она продлится сутки, после чего магнитосфера будет возбужденной.

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