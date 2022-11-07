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Над Новосибирском пройдет магнитная буря

Процесс связан с тем, что Солнце выбрасывает поток заряженных частиц

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Магнитная буря оказывает влияние на всю планету

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Над Новосибирском 10 ноября начнется магнитная буря. После этого магнитосфера будет возбужденной еще два дня.

Данные об этом событии опубликованы на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.

В прошлый раз магнитная буря длилась два дня — 29 и 30 октября.

8 ноября в небе над Новосибирском можно будет наблюдать полное лунное затмение. Специалист Большого новосибирского планетария рассказал, когда получится увидеть явление.

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