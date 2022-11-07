Над Новосибирском пройдет магнитная буря
Процесс связан с тем, что Солнце выбрасывает поток заряженных частиц
Над Новосибирском 10 ноября начнется магнитная буря. После этого магнитосфера будет возбужденной еще два дня.
Данные об этом событии опубликованы на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
— Солнце выбрасывает поток заряженных частиц. Достигая земли, он вызывает возмущение магнитного поля. Само магнитное поле Земли защищает планету от космического излучения. Но когда этот поток очень большой, в поле происходит изменение, которое может влиять на здоровье людей, — рассказывал ранее НГС доцент кафедры общей физики НГТУ Валерий Христофоров.