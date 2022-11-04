Лунное затмение будет видно в Новосибирске — тень Земли полностью закроет спутник

В Новосибирске 8 ноября можно будет увидеть полное лунное затмение. В то же время Луна закроет собой Уран.

— Всё начнется в 17:30 с восходом Луны, которая будет уже затменной. Чуть более часа мы сможем наблюдать, как она закрыта тенью Земли. К 18:45 лунный диск начнет открываться. К 19:50 Луна полностью выйдет из тени Земли. Планетарий организует трансляцию лунного затмения и работу астрономических площадок. На одну из них вход будет свободный, — сообщил НГС сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.