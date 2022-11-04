Лунное затмение будет видно в Новосибирске — тень Земли полностью закроет спутник
Явление продлится около часа
В Новосибирске 8 ноября можно будет увидеть полное лунное затмение. В то же время Луна закроет собой Уран.
— Всё начнется в 17:30 с восходом Луны, которая будет уже затменной. Чуть более часа мы сможем наблюдать, как она закрыта тенью Земли. К 18:45 лунный диск начнет открываться. К 19:50 Луна полностью выйдет из тени Земли. Планетарий организует трансляцию лунного затмения и работу астрономических площадок. На одну из них вход будет свободный, — сообщил НГС сотрудник Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.
По словам специалиста, наблюдать за затмением можно без телескопа. Но с помощью этого устройства можно увидеть детали лунного диска.
В 18:56 Луна закроет собой Уран, который виден только в телескоп. Так как эта планета в течение года будет находиться на минимальном расстоянии от Земли, то она покажется крупнее и ярче, чем обычно.
— В 19:35 Уран появится с другой стороны от лунного диска, который при этом еще на 22% будет находиться в земной тени. Планета Уран может покрываться Луной несколько месяцев подряд, — пояснил Олег Кашин.
В следующий раз перекрытие Урана можно будет увидеть 5 декабря.
25 октября в небе над Новосибирском вспыхнул «красный месяц» — это произошло во время солнечного затмения. Посмотрите на снимки этого явления от фотографа НГС Александра Ощепкова.