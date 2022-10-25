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На небе вспыхнул «красный месяц»: 10 впечатляющих кадров солнечного затмения от фотографа НГС

Луна закрыла Солнце на 70%

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Общая продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты, жители нашего региона могли наблюдать его только около часа

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Необычное астрономическое явление смогли увидеть новосибирцы сегодня, 25 октября. Частичное солнечное затмение наблюдали сразу с нескольких площадок города, там установили телескопы. Фотокорреспондент NGS.RU Александр Ощепков побывал на одной из таких площадок.

Ради того чтобы увидеть редкое солнечное затмение, сотни людей вышли на улицы города. В <nobr class="_">17:08</nobr> спутник начал перекрывать солнечный диск

Ради того чтобы увидеть редкое солнечное затмение, сотни людей вышли на улицы города. В 17:08 спутник начал перекрывать солнечный диск

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По словам специалиста Большого новосибирского планетария Олега Кашина, это последнее солнечное затмение года

По словам специалиста Большого новосибирского планетария Олега Кашина, это последнее солнечное затмение года

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Луна закрыла Солнце на 70%

Луна закрыла Солнце на 70%

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Частичное солнечное затмение наблюдали сразу с нескольких площадок города

Частичное солнечное затмение наблюдали сразу с нескольких площадок города

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— На закате Солнце, перекрытое диском Луны почти на 70%, превратится в «красный месяц», который плавно уйдет за горизонт. Такое явление увидишь не при каждом затмении. Несмотря на то, что общая продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты, жители нашего региона могли наблюдать его только около часа, — рассказал НГС Олег Кашин.

За этим затмением можно было наблюдать невооруженным глазом. Однако для съемки или наблюдения в оптические приборы следовало использовать сертифицированные средства защиты

За этим затмением можно было наблюдать невооруженным глазом. Однако для съемки или наблюдения в оптические приборы следовало использовать сертифицированные средства защиты

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Погода в этот день также сыграла на руку: безоблачное небо дало возможность во всей красе рассмотреть астрономическое явление

Погода в этот день также сыграла на руку: безоблачное небо дало возможность во всей красе рассмотреть астрономическое явление

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В некоторых частях города, например, на Бердском заливе, можно было наблюдать, как «красный месяц» уходит под воду

В некоторых частях города, например, на Бердском заливе, можно было наблюдать, как «красный месяц» уходит под воду

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Также многие в потускневшем небе заметили Венеру

Также многие в потускневшем небе заметили Венеру

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Солнце плавно скрылось в водах Обского моря

Солнце плавно скрылось в водах Обского моря

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В прошлый раз солнечное затмение в Новосибирске наблюдали в июне 2021 года. Мы собрали 19 кадров этого явления.

Солнечное затмениеФоторепортаж10 кадров
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