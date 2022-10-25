На небе вспыхнул «красный месяц»: 10 впечатляющих кадров солнечного затмения от фотографа НГС

— На закате Солнце, перекрытое диском Луны почти на 70%, превратится в «красный месяц», который плавно уйдет за горизонт. Такое явление увидишь не при каждом затмении. Несмотря на то, что общая продолжительность затмения составит 4 часа 4 минуты, жители нашего региона могли наблюдать его только около часа, — рассказал НГС Олег Кашин.