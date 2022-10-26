Трехдневная магнитная буря приближается к Новосибирску — когда ее ждать

29 октября ожидается начало магнитной бури. Это явление воздействует на всю планету, соответственно, его могут почувствовать и метеочувствительные жители Новосибирска.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, слабая магнитная буря продлится с 29 по 30 октября. 31 октября, а затем 1 и 2 ноября магнитосфера будет возбужденной.