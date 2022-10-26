Трехдневная магнитная буря приближается к Новосибирску — когда ее ждать
Активность Солнца будет повышена в течение пяти дней
29 октября ожидается начало магнитной бури. Это явление воздействует на всю планету, соответственно, его могут почувствовать и метеочувствительные жители Новосибирска.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, слабая магнитная буря продлится с 29 по 30 октября. 31 октября, а затем 1 и 2 ноября магнитосфера будет возбужденной.
По данным сайта «Гисметео» слабая магнитная буря начнется около 07:00 29 октября и продлится до 04:00 31 октября.
Как ранее объяснял специалист Большого новосибирского планетария Олег Кашин, магнитной бурей называют электромагнитные процессы, которые проявляются в беспорядочном изменении параметров геомагнитного поля Земли. Это может сказываться на метеочувствительных людях.
— Что касается влияния на здоровье, действительно в некоторых случаях при достаточной силе магнитного фона происходят процессы в атмосфере, которые приводят к перепадам атмосферного давления, и на эти перепады реагируют люди, относящиеся к группе метеочувствительных, — пояснил специалист.
По словам Олега Кашина, чтобы снизить чувствительность к магнитным бурям, нужно вести здоровый образ жизни и заниматься спортом.
Накануне новосибирцы могли наблюдать за частичным солнечным затмением. Посмотрите на него на снимках нашего фотокорреспондента Александра Ощепкова — на них «кровавый месяц» опускается за горизонт.