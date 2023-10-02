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Осенняя жара: в ближайшие три дня в Новосибирске потеплеет до +15 градусов

Синоптики ожидают хорошую погоду, но туманы утром и ночью

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Новосибирцы смогут насладиться теплыми днями в начале октября

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В ближайшие дни синоптики ожидают теплую погоду в Новосибирске без осадков. Температура может подняться до +15 градусов, но город накроет туман.

— Будет достаточно тепло, но в ночные часы возможно похолодание. Ночью и утром мы ожидаем туманы местами по городу до 500 метров. Сейчас на нашей территории находится антициклон, он достаточно обширный и хороший. Будет тепло, без осадков, ветра почти нет, но есть туманы, — рассказали НГС в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Завтра, 3 октября, специалисты не прогнозируют осадки, ветер будет юго-западным 2–7 м/с без порывов. Ночью температура опустится до -1... +1 градуса, днем поднимется до +12... +14 градусов.

4 октября, в среду, будет также без осадков, ветер ожидают юго-западный 2–7 м/с без порывов. Ночью температура опустится до -1... +1 градуса, дне поднимется до +13... +15 градусов.

В четверг, 5 октября, ожидают преимущественно без осадков, ветер будет юго-западный 3–8 м/с без порывов. Ночью температура составит +2... +4 градуса, днем синоптики прогнозируют до +13... +15 градусов.

Ранее НГС изучил данные сервисов по прогнозу погоды. Специалисты ожидают заморозки ночью, но теплую погоду днем на ближайшую неделю в Новосибирске.

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