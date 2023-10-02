Осенняя жара: в ближайшие три дня в Новосибирске потеплеет до +15 градусов

В ближайшие дни синоптики ожидают теплую погоду в Новосибирске без осадков. Температура может подняться до +15 градусов, но город накроет туман.

— Будет достаточно тепло, но в ночные часы возможно похолодание. Ночью и утром мы ожидаем туманы местами по городу до 500 метров. Сейчас на нашей территории находится антициклон, он достаточно обширный и хороший. Будет тепло, без осадков, ветра почти нет, но есть туманы, — рассказали НГС в Западно-Сибирском гидрометцентре.