freedom
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 3/10
usd 97.41
eur 103.16
СрочноВ России начался осенний призыв
Все новости
Все новости

Багровый закат: новосибирский фотограф снял три ярких туманности в алтайском небе

Ради красивых кадров Алексей Поляков поехал на границу с Монголией

293

Туманности Лагуна и Тройная в гуще Млечного Пути

Поделиться

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял три звездных туманности в поездке на Алтай. Для этого он поехал в Кош-Агачский район, ближе к границе с Монголией. Полякову удалось запечатлеть туманности Лагуна, Тройную и Волчью пещеру.

— Это туманности в созвездии Стрельца, в Новосибирске они поднимаются не высоко над горизонтом, а вот Алтай нам даёт бонус +5° к высоте. Плюс практически идеальное небо без городской засветки. Съёмка была в августе, во время отпуска провел там две недели, — рассказал Поляков НГС.

Туманность Волчья пещера

Туманность Волчья пещера

Поделиться

В конце сентября Поляков запечатлел интересные и необычные явления на Юпитере

По теме

Астрономическое явлениеТуманностьЗвезды
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter