Багровый закат: новосибирский фотограф снял три ярких туманности в алтайском небе

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял три звездных туманности в поездке на Алтай. Для этого он поехал в Кош-Агачский район, ближе к границе с Монголией. Полякову удалось запечатлеть туманности Лагуна, Тройную и Волчью пещеру.
— Это туманности в созвездии Стрельца, в Новосибирске они поднимаются не высоко над горизонтом, а вот Алтай нам даёт бонус +5° к высоте. Плюс практически идеальное небо без городской засветки. Съёмка была в августе, во время отпуска провел там две недели, — рассказал Поляков НГС.
В конце сентября Поляков запечатлел интересные и необычные явления на Юпитере