«Это какое-то безумие»: новосибирец снял яркие явления на Юпитере

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял интересные и необычные явления на Юпитере. Съемку проводил в ночь с 21 на 22 сентября.
— На Юпитере было интересно! Сначала Ганимед улетает вправо от планеты, затем слева в кадр влетает Ио. На самом Юпитере при этом из-за «горизонта» выходит Большое Красное Пятно(БКП) и тень Ио начинает скользить по нему, немного опережая по скорости! Это какое-то безумие, когда Юпитер скрылся за крышей дома я поднялся со стула и аплодировал стоя! — остался в восторге от наблюдений Алексей Поляков.
Астрофотограф отметил, что не заметил пылинку на фильтре — это его очень разочаровало, так как ее видно на кадрах. За время наблюдения он снял 380 гигабайт информации.
Ранее Алексей Поляков снял полярное сияние в ночь с 18 на 19 сентября.