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«Это какое-то безумие»: новосибирец снял яркие явления на Юпитере

Астрофотографа впечатлило перемещение спутников планеты

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Юпитер был очень ярким

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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял интересные и необычные явления на Юпитере. Съемку проводил в ночь с 21 на 22 сентября.

— На Юпитере было интересно! Сначала Ганимед улетает вправо от планеты, затем слева в кадр влетает Ио. На самом Юпитере при этом из-за «горизонта» выходит Большое Красное Пятно(БКП) и тень Ио начинает скользить по нему, немного опережая по скорости! Это какое-то безумие, когда Юпитер скрылся за крышей дома я поднялся со стула и аплодировал стоя! — остался в восторге от наблюдений Алексей Поляков.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Алексей Поляков

Астрофотограф отметил, что не заметил пылинку на фильтре — это его очень разочаровало, так как ее видно на кадрах. За время наблюдения он снял 380 гигабайт информации.

Ранее Алексей Поляков снял полярное сияние в ночь с 18 на 19 сентября.

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