«Был отрыв протуберанца от Солнца»: под Новосибирском на видео сняли полярное сияние

Полярное сияние снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков в ночь с 18 на 19 сентября.
— Это событие я ждал, потому что за сутки примерно был отрыв протуберанца от Солнца и направлен он был в сторону Земли. Ждал, когда он придет, но была небольшая интрига по времени, — отметил Алексей Поляков. — Поехал наудачу в сторону Жеребцово.
Сияние постепенно разрасталось.
— Под конец уже началась борьба — роса начала выпадать на объективы и приходилось их подсушивать. И потом полетели облака, — вспоминает астрофотограф.
Ранее Алексей Поляков снял на видео полет кометы Нишимура.