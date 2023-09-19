freedom
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 96.65
eur 103.09
СрочноРоспотребнадзор предупредил о новом ковиде
Все новости
Все новости

«Был отрыв протуберанца от Солнца»: под Новосибирском на видео сняли полярное сияние

Астрофотографу пришлось бороться с росой во время съемки

308

Сияние было очень ярким

Поделиться

Полярное сияние снял новосибирский астрофотограф Алексей Поляков в ночь с 18 на 19 сентября.

— Это событие я ждал, потому что за сутки примерно был отрыв протуберанца от Солнца и направлен он был в сторону Земли. Ждал, когда он придет, но была небольшая интрига по времени, — отметил Алексей Поляков. — Поехал наудачу в сторону Жеребцово.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Алексей Поляков

Сияние постепенно разрасталось.

— Под конец уже началась борьба — роса начала выпадать на объективы и приходилось их подсушивать. И потом полетели облака, — вспоминает астрофотограф.

Ранее Алексей Поляков снял на видео полет кометы Нишимура.

По теме

Алексей ПоляковПолярное сияниеАстрофотографНовосибирск
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter