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Три дня без перепадов: какая погода ждет новосибирцев в конце рабочей недели

Над городом область пониженного атмосферного давления

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В городе будет прохладно, но без сильных перепадов по температуре

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В Новосибирске на три установится прохладная, но стабильная погода.

— На предстоящие трое суток ночью будет преимущественно без осадков, а днем возможен небольшой дождь только в первые сутки, — объяснила корреспонденту НГС Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра. — У нас однородная воздушная масса. На фоне падения давления сейчас будет прослеживаться область относительно пониженного атмосферного давления. Температурный фон однородный.

В Новосибирске 28 сентября ночью будет +4...+6 градусов, в пригороде +1...+3 градуса, днем +11...+13 градусов. Ветер юго-западный 3–8 м/с.

29 сентября, в пятницу ожидается в темное время суток +5...+7 градусов, в светлое +11...+13 градусов. Ветер западный 3–8 м/с.

В субботу, 30 сентября, в ночные часы +4...+6 градусов, в дневные +13...+15 градусов. Ветер юго-западный 4–9 м/с, днем с порывами до 14 м/с.

В ночь на 1 октября возможно пойдет первый снег.

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