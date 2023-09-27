Призыв на военную службу начинается в Новосибирской области — кому предстоит пойти в армию

— По закону призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента Российской Федерации, — добавили в пресс-службе правительства Новосибирской области.