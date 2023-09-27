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СрочноПризыв на военную службу начинается в Новосибирске
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Призыв на военную службу начинается в Новосибирской области — кому предстоит пойти в армию

Осенний призыв стартует 1 октября

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Количество призывников не сообщается

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Губернатор Андрей Травников 26 сентября подписал постановление об осеннем призыве на военную службу в Новосибирской области.

В регионе создается призывная комиссия, а так же комиссии муниципальных районов и городских округов, утверждаются их составы.

— По закону призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не пребывающие в запасе. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента Российской Федерации, — добавили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Количество призывников не сообщается, так как эти цифры устанавливает Министерство обороны страны.

Правила осеннего призыва в этом году не изменятся. Кроме одного.

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