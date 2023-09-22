Правила осеннего призыва в этом году не изменятся. Кроме одного

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что осенний призыв в этом году пройдет по прежним правилам. Основным документом для явки будут считаться бумажные повестки, электронные же будут работать как дополнительные.
Картаполов напомнил, что новые нормы о реестре воинского учета и реестре повесток начнут работать «с момента создания этого реестра, которым занимается Минцифры». Ранее замминистра цифрового развития Олег Качанов сообщал, что реестр воинского учета начнет полноценно работать в России не ранее 2025 года.
— Надо понимать, что у нас есть регионы, где уже создана вся инфраструктура и они готовы к запуску такого реестра, а есть регионы, где такую систему сейчас запустить невозможно, они не готовы, — отметил Картаполов.
Он подчеркнул, что невозможно запустить работу единого для всей страны реестра только в части регионов.
— Но при этом необходимо протестировать работу реестра там, где это возможно сегодня. Поэтому в тех регионах, где нужная инфраструктура уже есть, могут приходить электронные повестки, — сказал депутат.
Единственное отличие осеннего призыва этого года от предыдущих будет в том, что штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины повышается до 30 тысяч рублей (сейчас максимальный размер штрафа составляет 3 тысячи рублей).
— Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины, — отметил Картаполов.
Он также добавил, что принятый закон о новом призывном возрасте с 18 до 30 лет начинает действовать с 1 января 2024 года:
— Молодые люди, которым исполнится 27 лет до конца 2023 года, под действие новых норм не подпадают, они будут зачислены в запас.
Осенний призыв в 2023 году продлится с 1 октября по 31 декабря, призывать будут россиян от 18 до 27 лет. Мы рассказывали об актуальных правилах осеннего призыва.
В целом в закон о воинской службе за последнее время внесли множество изменений. Сначала военнообязанным запретили выезжать из страны после вручения повестки, потом передумали и решили, что запрет должен действовать сразу после публикации повестки в специальном реестре. Призывников на срочную службу обязали сдавать загранпаспорта в миграционный отдел МВД или МФЦ.
Для тех, кто по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, так и не пришел в военкомат, ввели дополнительные ограничения — запрет на регистрацию ИП и самозанятости, недвижимости и транспортных средств. Кроме того, тем, кто не явился в военкомат, не будут выдавать водительские права и кредиты.
В апреле Госдума приняла закон, который разрешает отправлять повестки и заказными письмами, и на «Госуслуги», и посредством внесения в специальный электронный реестр. В июне Минобороны подготовило постановление, которое разъясняет новый порядок учета. Согласно этому документу, военкомат формирует повестку не позже чем за 10 дней до назначенной даты явки на комиссию по постановке граждан на воинский учет. Электронные повестки отправляют на «Госуслуги» и на региональный портал услуг (если такой есть в регионе), а также дублируют в специальном реестре повесток. Через семь дней после размещения в этом реестре она автоматически считается врученной.
Ранее мы подробно рассказывали обо всех изменениях, которые претерпел закон о воинской службе за последний год.