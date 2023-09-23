В Новосибирске резкое похолодание — какие улицы подключат к отоплению первыми

В Новосибирске сегодня, 23 сентября, резкое похолодание. Температура воздуха опустилась до 7 градусов тепла. Массово отопление в домах будут давать с понедельника 25 сентября. Хотя уже сейчас, по сообщению СГК, подключено 1012 объектов, из которых 518 школ и 201 медицинское учреждение.
С 25 по 26 начнется первый этап подключение к отоплению. Публикуем список улиц, кому дадут тепло первыми.
ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): ул. Планировочная, ул. Путевая, часть ул. Котовского, ул. Блюхера (нечетная сторона), ул. Выставочная, ул. Пермитина, поселок Восточный, ул. 1-я 2-я Чулымская, Ясный Берег.
ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Фабричная, ул. Кубановская, ул. Прибрежная, Чернышевский спуск, ул. Владимировская, ул. Инская, ул. Серебренниковская, ул. Колыванская, ул. Каинская, ул. Сибревкома, ул. Чаплыгина от ул. Серебренниковская; ул. Свердлова, ул. Октябрьская, ул. Максима Горького, ул. Щетинкина, ул. Депутатская от Красного проспекта до ул. Каменской.
ТЭЦ-3: часть Троллейного ж/м, ул. Янтарная, ул. Связистов, ул. Филатова, ул. Халтурина, ул. Фасадная, ул. Забалуева, Западный жилмассив, ул. Палласа, часть Затулинского ж/м., ул. Петухова от ул. Палласа до ул. Громова, ул. Беловежская
ТЭЦ-4: ул. Новая Заря, ул. Олеко Дундича, ул. Учительская, ул. Народная, ул. Б. Хмельницкого, ул. Магаданская, ул. Катодная, ул. Минина, ул. Аэропорт, ул. Даргомыжского, ул. Северная, Красный проспект, ул. Дунаевского, ул. Пятницкого, жилая зона по ул. Ковальчук до пл. Калинина, ул. Рассветная, ул. Красных Зорь, ул.Курчатова, ул. Земнухова, 5 микрорайон 1 очередь, ул. Мясниковой. ТЭЦ-5: ул. Чапаева, ул. Пожарского, ул. Первомайская, ул. Героев Революции, ул. Шмидта, ул. Баумана, ул. Маяковского, ул. Физкультурная, ул. Красный Факел, ул. Марии Ульяновой, ул. Тельмана, ул. Эйхе, ул. Заречная, ул. Выборная, ул. Вилюйская, ул. Рябиновая, ул. Ключ-Камышенское плато, ул. Лазурная, ул. Высоцкого, ул. Т. Снежиной, В.Потылицина, Куприна, ул. Есенина, ул. Доватора, Гусинобродское шоссе, ул. Толбухина, ул. Карбышева, ул. Липецкая.
В ближайшие дни в Новосибирске ожидается дождь и низкие температуры. По информации Яндекс.Погоды, в середине следующей недели возможно потепление.
Сегодня, 23 сентября, в Новосибирске наступает день осеннего равноденствия — день сравняется с ночью. Это событие означает начало астрономической осени.