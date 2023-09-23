В Новосибирске резкое похолодание — какие улицы подключат к отоплению первыми

В Новосибирске сегодня, 23 сентября, резкое похолодание. Температура воздуха опустилась до 7 градусов тепла. Массово отопление в домах будут давать с понедельника 25 сентября. Хотя уже сейчас, по сообщению СГК, подключено 1012 объектов, из которых 518 школ и 201 медицинское учреждение.