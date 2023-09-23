«Солнце пересечет небесный экватор»: в Новосибирске наступает астрономическая осень

Сегодня, 23 сентября, в Новосибирске наступает день осеннего равноденствия - день сравняется с ночью. Это событие означает начало астрономической осени. Об этом НГС сообщила Виктория Дамм, специалист учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ.
Осеннее равноденствия состоится в 13:50.
— В этот момент центр Солнца пересечет небесный экватор, и его путь продолжится в южном небесном полушарии до тех пор, пока оно не удалится на максимально возможное расстояние. Тогда наступит зимнее солнцестояние, — рассказала НГС Виктория Дамм.
Недавно новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял полет кометы Нишимура. По словам сибиряка, он до последнего был не уверен, что ему удастся поймать в объектив комету.