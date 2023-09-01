Днем — до +19 градусов: какой будет погода в Новосибирске на выходных

В Новосибирске на выходных 2 и 3 сентября ожидается похолодание до +19 градусов днем. Возможен ветер с порывами до 13 м/с.
В субботу, 2 сентября, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой дождь. Ночью температура составит +10…+12 градусов, днем +20…+22 градуса. Ветер юго-восточного направления силой 3–8 м/с.
3 сентября ночью местами дождь, днем небольшой дождь. Ночью температура опустится до +10…+12 градусов, днем воздух прогреется до +19…+21 градусов. Ветер юго-восточный силой 3–8 м/с.
В понедельник ожидается небольшой, местами умеренный дождь. Температура ночью +10…+12 градусов, днем +17…+19 градусов, ветер северо-восточный, 3–8, местами до 13 м/с.
— 5 и 6 сентября небольшое похолодание, осадки от небольших до умеренных, — рассказал Наталья Кичанова, начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра.
После этого синоптики ожидают потепление.
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