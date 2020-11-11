Новосибирские водители не боятся лишиться прав и ездят по встречке на односторонней улице — смотрим, где это

Вместе с читателями НГС продолжаем фиксировать массовые нарушения правил со стороны новосибирских водителей, в частности факты езды по встречке и под кирпич. Мы уже рассказывали, как невнимательные автомобилисты ездят «против шерсти» на улице Тимирязева, на подъеме с Ипподромской к Октябрьской магистрали, на улице Народной. Сегодня речь пойдет об улице Московской в Октябрьском районе — подробнее в нашем материале.