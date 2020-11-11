Новосибирские водители не боятся лишиться прав и ездят по встречке на односторонней улице — смотрим, где это

Вместе с читателями НГС продолжаем фиксировать массовые нарушения правил со стороны новосибирских водителей, в частности факты езды по встречке и под кирпич. Мы уже рассказывали, как невнимательные автомобилисты ездят «против шерсти» на улице Тимирязева, на подъеме с Ипподромской к Октябрьской магистрали, на улице Народной. Сегодня речь пойдет об улице Московской в Октябрьском районе — подробнее в нашем материале.
Улица Московская в Октябрьском районе проходит от улицы Шевченко до Алтайской параллельно Кирова. Московская интересна тем, что прерывается на участке от улицы Сакко и Ванцетти до Добролюбова.
Участок Московской от Шевченко до Сакко и Ванцетти является односторонним, направление движения — в сторону Шевченко. Стоят соответствующие знаки: 5.5 «Дорога с односторонним движением» с одной стороны...
...и дублирующийся знак 3.1 «Въезд запрещен» с противоположного направления.
Улочка тесная, в одну полосу, с разбитым дорожным покрытием. Попутно мы обнаружили факты нарушения правил парковки — машины стоят под запрещающим знаком 3.27 «Остановка запрещена».
Довершает картину езда во встречном направлении, о фактах которой нам сообщают читатели.
— Ул. Московская, от Сакко и Ванцетти — одностороннее движение. Часто едут «против шерсти», — пишут горожане.
Вот очередной автолюбитель на «Тойоте-Королле» невозмутимо движется во встречном направлении. Между прочим, за это полагается наказание по статье 12.16 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», а именно по части 3-й «Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением». Санкции статьи предусматривают штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Зачем люди это делают? Вероятно, чтобы сэкономить жалкие минуты, чтобы не кружить через Шевченко и Кирова, а кто-то и просто по невнимательности.
Так что сотрудникам ГИБДД в этом месте найдется достаточно работы — оформлять ездящих по встречке и эвакуировать машины из-под запрещающих знаков.