Будем ездить против шерсти. Смотрим, как на Ипподромской водители гоняют по встречке

Вновь с читателями НГС ищем, где в Новосибирске водители массово нарушают правила дорожного движения. Ранее мы рассказывали, как на перекрестке улиц Танковой и Народной автомобилисты не только поворачивают с запрещенного ряда, но и выскакивают на встречную полосу. Аналогичная практика сложилась при повороте с Ипподромской на подъем к Октябрьской магистрали в районе «Ланта-банка» — подробности в обзоре Дмитрия Косенко.