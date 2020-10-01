Будем ездить против шерсти. Смотрим, как на Ипподромской водители гоняют по встречке

На Ипподромской водители массово выезжают на встречку
Вновь с читателями НГС ищем, где в Новосибирске водители массово нарушают правила дорожного движения. Ранее мы рассказывали, как на перекрестке улиц Танковой и Народной автомобилисты не только поворачивают с запрещенного ряда, но и выскакивают на встречную полосу. Аналогичная практика сложилась при повороте с Ипподромской на подъем к Октябрьской магистрали в районе «Ланта-банка» — подробности в обзоре Дмитрия Косенко.
Пересечение Ипподромской и Октябрьской магистрали, при движении по Ипподромке от Сухого лога есть поворот направо, в безымянный проезд-подъем, который мимо «Ланта-Банка» ведет на Октябрьскую магистраль.
Никаких знаков в начале поворота нет, водители давно свыклись, что движение на этом подъеме одностороннее. В часы пик перед поворотом выстраиваются большие очереди из автомобилей, транспорт стоит в два ряда. Ну и поворачивают, разумеется, тоже в два ряда.
— Поворачивают в два ряда, хотя односторонняя дорога начинается метров на 30 дальше, а до этого есть встречный выезд с парковок и от бизнес-центра на Ипподромскую, — пишет читатель НГС.
На самом деле одностороннее движение начинается даже не через 30, а через 90 метров после начала подъема — вот стоит соответствующий знак.
Но те водители, которые находятся в левом ряду, нисколько не смущаются, что фактически едут по встречной полосе.
Автомобили, заезжающие на встречку, могут помешать машинам, которые выезжают с расположенной тут парковки в сторону Ипподромской магистрали. Фактически нарушители создают аварийные ситуации.
Решением проблемы могло бы стать регулярное дежурство в этом месте экипажей ГИБДД, однако инспекторов на улицах сейчас и так не хватает, так что надеяться на это особо не приходится. Другой вариант — установка в начале поворота знака «Двухстороннее движение», чтобы дополнительно обратить внимание водителей на особенность организации движения на подъеме.