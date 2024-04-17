НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода-3°

ясная погода, без осадков

ощущается как -5

1 м/c,

вос.

 757мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 94,07
EUR 99,93
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Журналист НГС проверила меры безопасности в цирке

Выдвижение на Народную премию
Новый поворот в деле Линейной
Кандидаты в шорт-лист премии
Село отрезало от мира
Медицинская ОПГ
Кто воровал на стройке ЛДС
Миллиарды на продуктах
Врачи — об изнанке работы
НГС в Telegram
Животные В Новосибирске продают попугая за 170 тысяч рублей — он начинает говорить и требует внимания

В Новосибирске продают попугая за 170 тысяч рублей — он начинает говорить и требует внимания

Какаду исполнилось 3 года

1 859
17 комментариев
Попугая можно выгуливать на поводке

В Новосибирске продают желтохохлатого какаду — говорящего попугая. Хозяин птицы просит 170 тысяч рублей. Объявление появилось на «Авито» на прошлой неделе.

Как рассказывает автор объявления, попугай родился в апреле 2021 года. У него есть тест ДНК, который подтверждает принадлежность к семейству.

— Начинает говорить. Требует к себе внимания. Не крикливый, — рассказывает автор поста.

Причина продажи не указана. Корреспондент НГС попыталась связаться с автором объявления, но на момент публикации ответа не было.

На «Авито» в Новосибирской области этот какаду — единственное предложение. В других же городах России цена на птицу этого вида в среднем варьируется от 150 до 250 тысяч рублей.

На прошлой неделе в Новосибирске разместили объявление о продаже щенков французского бульдога. Цены превышают 100 тысяч рублей.

ПО ТЕМЕ
Попугай Новосибирск Авито Животные
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Летающие тигры и люди в форме: журналист НГС проверила меры безопасности в цирке во время гастролей Гии Эрадзе
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Лара Крофт и Джек Воробей с «Алиэкспресса»: чем удивляет новый фильм по повести Кира Булычева — мнение журналистки НГС
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
Умеете в нейросети? Можно смело добавлять этот скил в резюме и требовать значительной надбавки к зарплате
Елена Кравченко
нейромаркетолог
Рекомендуем
Знакомства

Николай,  29

Татьяна,  47

Виктория,  47

Ната,  49

Viktor,  27

Стас,  37

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Добавить объявление