В Новосибирске продают попугая за 170 тысяч рублей — он начинает говорить и требует внимания

Попугая можно выгуливать на поводке Источник: «Авито»











В Новосибирске продают желтохохлатого какаду — говорящего попугая. Хозяин птицы просит 170 тысяч рублей. Объявление появилось на «Авито» на прошлой неделе.

Как рассказывает автор объявления, попугай родился в апреле 2021 года. У него есть тест ДНК, который подтверждает принадлежность к семейству.

— Начинает говорить. Требует к себе внимания. Не крикливый, — рассказывает автор поста.



Причина продажи не указана. Корреспондент НГС попыталась связаться с автором объявления, но на момент публикации ответа не было.

На «Авито» в Новосибирской области этот какаду — единственное предложение. В других же городах России цена на птицу этого вида в среднем варьируется от 150 до 250 тысяч рублей.