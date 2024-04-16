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Животные Будет вскармливать зайчат: новосибирские волонтёры спасают зайчиху со сломанной лапой

Будет вскармливать зайчат: новосибирские волонтёры спасают зайчиху со сломанной лапой

У животного раздроблен тазобедренный сустав

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Зайку нашли в коттеджном поселке в районе Кольцово

Новосибирские волонтёры спасают молодую зайчиху с сильно травмированной лапкой. Информацией об этом с НГС поделилась волонтер НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово Анастасия Батуева.

На прошлой неделе к волонтёрам обратились владельцы дачного участка в районе Кольцово, к которым стала прибегать зайчиха с травмированной лапой. Чтобы поймать её новосибирцы установили кошколовку. Спустя некоторое время обессиленная зайчиха попалась. Её передали волонтёрам.

После осмотра животного ветеринаром выяснилось, что у животного сильно травмирована лапа и ей необходима операция, чтобы сохранить тазобедренный сустав.

— Уже собрали всю сумму на лечение. После восстановления зайка поедет в Подмосковье, в «Дом зайца». Там она будет вскармливать зайчат, попавших в беду, — рассказала НГС Анастасия Батуева.

Операция зайке назначена на ближайшие дни. Волонтёры также поблагодарили новосибирцев за помощь в сборе средств для травмированного животного.

Ранее в Новосибирске сняли на видео мужчину, который выгуливал кота на поводке. Животное справило нужду в детскую песочницу.

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Новосибирск Животные Зайцы Волонтеры
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