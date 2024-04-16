Будет вскармливать зайчат: новосибирские волонтёры спасают зайчиху со сломанной лапой

Новосибирские волонтёры спасают молодую зайчиху с сильно травмированной лапкой. Информацией об этом с НГС поделилась волонтер НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово Анастасия Батуева.
На прошлой неделе к волонтёрам обратились владельцы дачного участка в районе Кольцово, к которым стала прибегать зайчиха с травмированной лапой. Чтобы поймать её новосибирцы установили кошколовку. Спустя некоторое время обессиленная зайчиха попалась. Её передали волонтёрам.
После осмотра животного ветеринаром выяснилось, что у животного сильно травмирована лапа и ей необходима операция, чтобы сохранить тазобедренный сустав.
— Уже собрали всю сумму на лечение. После восстановления зайка поедет в Подмосковье, в «Дом зайца». Там она будет вскармливать зайчат, попавших в беду, — рассказала НГС Анастасия Батуева.
Операция зайке назначена на ближайшие дни. Волонтёры также поблагодарили новосибирцев за помощь в сборе средств для травмированного животного.
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