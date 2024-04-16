Будет вскармливать зайчат: новосибирские волонтёры спасают зайчиху со сломанной лапой

Зайку нашли в коттеджном поселке в районе Кольцово Источник: НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово, vk.com











Новосибирские волонтёры спасают молодую зайчиху с сильно травмированной лапкой. Информацией об этом с НГС поделилась волонтер НРОО «База Реабилитации Животных» НСО Кольцово Анастасия Батуева.



На прошлой неделе к волонтёрам обратились владельцы дачного участка в районе Кольцово, к которым стала прибегать зайчиха с травмированной лапой. Чтобы поймать её новосибирцы установили кошколовку. Спустя некоторое время обессиленная зайчиха попалась. Её передали волонтёрам.



После осмотра животного ветеринаром выяснилось, что у животного сильно травмирована лапа и ей необходима операция, чтобы сохранить тазобедренный сустав.



— Уже собрали всю сумму на лечение. После восстановления зайка поедет в Подмосковье, в «Дом зайца». Там она будет вскармливать зайчат, попавших в беду, — рассказала НГС Анастасия Батуева.



Операция зайке назначена на ближайшие дни. Волонтёры также поблагодарили новосибирцев за помощь в сборе средств для травмированного животного.

