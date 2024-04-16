Сибиряк отнес кота на поводке в детскую песочницу, чтобы тот справил нужду — видео

В Новосибирске на детской площадке ЖК «Комета» сняли на видео, как мужчина выгуливал кота на поводке, а потом животное справило нужду в детскую песочницу. Поведение владельца животного вызвало возмущение местных жителей. Инцидент произошел в Кировском районе у дома на Немировича-Данченко, 144/1.
— Парень выгуливает своего кота на детской площадке и целенаправленно относит его в песочницу, чтобы тот сделал свои «дела», — сообщила читательница НГС и прислала видео. — Человек, который сказал, что видел, как он выгуливает своего кота уже не первый раз на детской площадке, написал это только вчера. Сам хозяин своей вины не видит.
Сначала на фото попало, что мужчина несет кота на руках в направлении песочницы. На ролике можно увидеть, что кот на поводке уже сидит в детской песочнице и справляет нужду. В это время его хозяин спокойно на это смотрит.
Она добавила, что с жалобой будет обращаться в УК сегодня, в их рабочее время. УК «Камелот» работает с 11:30, поэтому корреспондент НГС тоже не смогла до них дозвониться и отправила запрос на почту.
В домовом чате владелец кота ответил на возмущение соседей и заявил, что целенаправленно животное в песочницу не нес.
— То, что мой кот там написал уж извольте, не проконтролировал, хотя такое было впервые, он всегда туда лезет и закапывает. Прикопал я то, что он там написал. Извините, что не убрал мочу, — написал мужчина и приложил видео, как его кот справляет также нужду дома в лоток.
Корреспондент НГС обратилась к нему за комментариями через соцсети. На момент публикации сибиряк ничего не ответил.
В прошлом году в одном из новосибирских чатов в мессенджере WhatsApp появилось видео конфликта с детской площадки на улице Адриена Лежена. В ролике пожилая женщина не пускает во двор дома № 15 молодую женщину с ребенком.