Сибиряк отнес кота на поводке в детскую песочницу, чтобы тот справил нужду — видео

В Новосибирске на детской площадке ЖК «Комета» сняли на видео, как мужчина выгуливал кота на поводке, а потом животное справило нужду в детскую песочницу. Поведение владельца животного вызвало возмущение местных жителей. Инцидент произошел в Кировском районе у дома на Немировича-Данченко, 144/1.

— Парень выгуливает своего кота на детской площадке и целенаправленно относит его в песочницу, чтобы тот сделал свои «дела», — сообщила читательница НГС и прислала видео. — Человек, который сказал, что видел, как он выгуливает своего кота уже не первый раз на детской площадке, написал это только вчера. Сам хозяин своей вины не видит.

