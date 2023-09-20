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Проблема

«Около своего дома гуляй!»: сибирячка пришла с ребенком в красивый соседний двор. Почему взбеленилась старшая по дому?

Публикуем видео конфликта между двумя соседками

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Вход на территорию дома по Адриена Лежена, 15 закрыт воротами, но со стороны реки свободно можно попасть на детскую площадку

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В одном из новосибирских чатов в мессенджере WhatsApp появилось видео конфликта с детской площадки на улице Адриена Лежена. В ролике пожилая женщина не пускает во двор дома № 15 молодую женщину с ребенком.

Молодую мать зовут Яна Морозова, она живет по соседству. Корреспонденту НГС она сообщила, что зашла во двор дома со стороны речки Каменка — там не было забора, ново дворе столкнулась с непонятной агрессией.

— Эта женщина нас окликнула, подбежала к нам с метелкой и давай на нас кричать. Что мы здесь не проживаем, что у них дворник не работает — на больничном, а мы, мол, пришли мусорить. <…> И что здесь гулять нельзя, она запрещает. А я ей объясняю, что мы с маленьким ребенком пришли просто поиграть на площадке. И у нас даже конфет нет, чтобы бросать фантики и мусорить. Женщина представилась Надеждой Николаевной — старшей дома на Лежена, 15, — рассказала Яна.

Мать с ребенком все же прошли на площадку и остались на ней, повстречав там знакомых. Но устроившая скандал старшая по дому через некоторое время вернулась, сняла «чужаков» на видео и выложила в чат дома со своими комментариями.

Яна также снимала видео во время конфликта — вот оно:

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Надежда Николаевна во время ссоры также обвинила Яну в том, что у девушки запачканы сзади штаны

Видео: Яна Морозова

Корреспондент НГС разыскал женщину с видео и попросил пояснить ситуацию: почему она решила не пускать мать с ребенком на площадку. Надежда Николаевна не захотела назвать свою фамилию, но подтвердила, что является старшей дома № 15 по улице Адриена Лежена. В то утро она убиралась во дворе.

— И она (мать с ребенком. — Прим. ред.) идет, а я ей: «Пожалуйста, не ходите к нам, вы видите, мы лазим, убираем, подметаем». А она сказала, что у них в доме грязно, у них в доме некрасиво, а у нас красиво, чисто, и поэтому она хочет к нам… Она хочет залезть на нашу территорию. <…> Я откуда знаю, может быть, она хочет террор какой-то сделать или что еще. Я что ее ощупывала, проверяла? <…> У ее ребенка красные глаза, ребенок болеет… Зачем к нам ходить? Чего ходить по чужим домам, скажите? — спросила журналиста старшая по дому Надежда Николаевна.

Потом пожилая женщина добавила, что она очень многое сделала для своего дома, их дом признавали лучшим, а ее даже наградил Владимир Городецкий (бывший мэр Новосибирска и бывший губернатор НСО, а ныне сенатор в Совете Федерации) — вручил золотой значок.

— А вот эта молодежь ничего не хочет делать, ничего. Ни дерево посадить, ни цветочек, ни полить ничего, просто идут в другие дома. <…> Они вот с этими компьютерами и планшетами — они настолько уже отупели и одурели, у них совести нет! — с негодованием заметила пожилая женщина.

В конце разговора Надежда Николаевна пригласила журналиста приехать к ней на детскую площадку и разобраться в проблеме на месте. А потом вежливо поинтересовалась, может ли она написать на журналиста жалобу за то, что он не поехал к ней, а пытается все выяснить по телефону.

В конце 2022 года НГС рассказал о конфликте, разгоревшемся между жильцами дома № 27 по улице Кирова и сотрудниками частного детсада, который находится в этом же доме. Жильцам не нравилось, что чужие дети из частного садика ходят на детскую площадку, которую жители дома построили за свой счет.

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