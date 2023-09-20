«Около своего дома гуляй!»: сибирячка пришла с ребенком в красивый соседний двор. Почему взбеленилась старшая по дому?

Мать с ребенком все же прошли на площадку и остались на ней, повстречав там знакомых. Но устроившая скандал старшая по дому через некоторое время вернулась, сняла «чужаков» на видео и выложила в чат дома со своими комментариями.

Яна также снимала видео во время конфликта — вот оно: