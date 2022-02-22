«Вроде не пивнушку открыли, не порностудию». Как конфликт частного садика с собственниками дома дошел до прокуратуры

В Новосибирске прокуратура начала проверку частного детского сада по обращению собственников дома, в котором он находится. Жители недовольны тем, что детей из садика водят на площадку, которую они строили за свой счет. В свою очередь предприниматель обвиняет председателя ТСЖ в хамстве и вымогательстве и уверен, что площадкой может пользоваться любой ребенок, в том числе из частного садика. Апогеем конфликта стал момент, когда на детской площадке сняли качели.
Подробности противостояния жильцов и предпринимателя выяснила журналист Анна Богданова.
Детский сад SmileFish открыли меньше месяца назад. Центр находится на втором этаже дома 27 по улице Кирова, рядом с ГПНТБ. Во дворе есть небольшая детская площадка, которую жители дома поставили за свой счет. Когда туда начали приводить детей из детского сада, жильцы возмутились и обратились в прокуратуру. А предприниматели решили пойти в СМИ, чтобы предать этот конфликт огласке.
Версия детского сада
Формально SmileFish — это даже не детский сад, а центр по уходу за детьми, уточняет владелец сети, предприниматель Иван Сорокин (именно он представлял позицию детского сада в беседе с НГС). Его партнеры — семейная пара Давид и Анастасия Доценко — открыли «садик» в квартире площадью около 100 квадратов на втором этаже дома. Пятилетний договор аренды они зарегистрировали в Росреестре. Кстати, формат центра, по его словам, позволяет и собственникам бизнеса жить в той же квартире. У Доценко двое своих детей, недавно в сад привели двух воспитанников — то есть в группе пока 4 человека, максимум может быть 10–12. По правилам сада детей приводят не раньше 8 утра (их встречают на улице), а уводят не позже 19. В выходные сад не работает.
— Еще даже ничего не началось, а председатель ТСЖ начала устраивать какие-то саботажи, — говорит Иван Сорокин. — В начале она просто перестала открывать шлагбаум. То есть они ограничили даже доступ собственникам, которые не могли попасть к себе домой.
Он утверждает, что шлагбаум не реагировал на несколько машин и доступ вернули через две недели, после того, как собственники квартир (в том числе те, кто водят детей в детский сад) написали заявления в полицию и прокуратуру.
После того, как шлагбаум им пришлось открывать, решили убрать качели — для того, чтобы дети из детского сада не могли на них покачаться.
— Нам сказали: вы не будете здесь гулять. Мы сделаем всё, чтобы вы здесь не гуляли, — говорит Иван. — А для кого детская площадка? Она как раз для детей — любой гражданин Российской Федерации может привести на эту площадку любого ребенка.
Он подчеркнул, что изначально владельцы садика пытались сдружиться с председателем и собственниками. Они рассказали о своем бизнесе, показали документы, но внезапно столкнулись с хамством, грубостью и агрессией.
— Когда ребята только заехали, я говорю — идите, знакомьтесь, нужны добрые отношения. Может, во дворе сделать какое-то благоустройство. Потому что надолго заехали, и у нас такой социальный добрый бизнес. Если у нас будет репутация, что мы агрессивные прожженные бизнесмены, к нам никто детей не приведет, — рассуждает предприниматель. — Мы предоставили все документы, а они сразу начали писать во все инстанции. В прокуратуру, Роспотребнадзор, еще какие-то службы. И жалоба такая: нелегальный детский сад, причиняет неудобство соседям и так далее. Вроде не пивнушку открыли, не какую-то порностудию и даже не кофейню. При том, что сегодня большие очереди в детские сады, люди не могут устроить детей в сад или услуги там не совсем качественны, а у нас индивидуальный подход.
В качестве примера неудобств перечислили: грязь в подъезде, возможно, сломанный домофон или столпотворение колясок. Но сад готов решать эти проблемы, подчеркивает бизнесмен.
— В итоге им (партнерам Сорокина, которые открыли садик) сказали «вы здесь бабки зарабатываете». И намекнули, что надо делиться. Всё очевидно, люди же не действуют по-другому. Они подумали, что мы миллиардеры и это кусочек пирога, — заключил Иван Сорокин и подчеркнул, что у них сильный юридический отдел, который дела не проигрывает. К тому же у компании есть подобный опыт в других городах, в том числе в Москве, и везде конфликты разрешались в их пользу.
Руководитель садика Дамир Доценко предоставил НГС несколько аудиозаписей разговоров с председателем ТСЖ — разговор был действительно не в самой корректной форме со стороны представителя дома, например: «Говорю вам сразу: раз у нас с вами сложились такие отношения, мы будем вас тягать по полной программе, я натравлю на вас все, какие только возможно, организации».
Позиция председателя ТСЖ
Председатель ТСЖ Инна Лелюх намерена подать в суд на предпринимателей за клевету — речь идет о том, что они публично обвинили ее в требовании взятки (об этом она прочитала в СМИ).
— Это порочит мою честь, достоинство и деловую репутацию, — объяснила свое решение Инна Лелюх. — Мы будем разбираться в судебном порядке по этому поводу.
По ее словам, вся эта ситуация выглядит несколько иначе, нежели версия предпринимателей, которую они рассказывают новосибирским СМИ. В том числе со шлагбаумом. По ее словам, просто произошел сбой GSM-модуля, который через некоторое время восстановили.
А качели сняли лишь потому, что они сломались, и это было точно не в присутствии детей.
— У нас много людей снимают квартиру. Все пользуются общей площадкой как наниматели. Никогда никто никого не выгонял, — подчеркнула председатель. — Я в спокойной форме попросила покинуть детскую площадку коммерсантов, которые под личиной этого нанимателя просто алчно используют ее в своих коммерческих целях.
Инна Лелюх говорит, что эти меры принимаются не по ее личной инициативе. Дело в том, что к ней обратились собственники, и она, как председатель ТСЖ, должна на них реагировать. Кроме использования площадки, жильцы недовольны тем, что сад будет создавать неудобство, потому что больше людей будут пользоваться их общедомовым имуществом, и оно будет изнашиваться. Уборщице придется чаще убирать в подъезде и на площадке. При этом представитель ТСЖ подчеркнула, что жители других домов могут приходить на их площадку, а вот предприниматели должны согласовывать это с собственниками.
— Здесь, понимаете, какая хитрость, когда им хочется быть нанимателями, они становятся нанимателями. А когда им хочется быть коммерческой организацией, они вдруг становятся сразу предпринимателями, — рассуждает представитель жильцов. — У собственницы (квартиры, в которой находится детский сад) есть право обратиться к общему собранию с просьбой разрешить коммерческой организации, которая находится на ее территории, использовать детскую площадку. Если все собственники разрешат, на возмездной основе или на безвозмездной, она будет пользоваться.
Что такое SmileFish
Первый детский сад открыла мама Ивана Сорокина — Наталья Сорокина еще в 1985 году. Видеоролик с историей детского сада Иван Сорокин отправил вместе с видеозаписью, на которой Владимир Путин говорит о том, что нужно развивать частные детские сады в России.
Сегодня это наше большое семейное дело. Наша семья — педагоги в четвертом поколении. Мы со всей ответственностью выполняем свою работу, — говорится на сайте SmileFish. — Наша цель состоит в том, чтобы родители, уходя на работу, были спокойны и уверены в том, что их ребенок находится в самом лучшем месте. А забирая радостного и довольного ребенка из нашего садика, родители были счастливы сами.
По словам председателя Инны Лелюх, договор на аренду квартиры, где находится детский сад, заключен с Василием Доценко — отцом Дамира. По данным базы «Контур.Фокус», большая часть видов деятельности ИП Василия Доценко связана со строительством. Но три из пятнадцати — с образованием и воспитанием: в частности, предоставление услуг по дневному уходу за детьми. Компания зарегистрирована в конце прошлого года. Василий Доценко не только создал ИП, но и является пастором Церкви христиан веры евангелистской (пятидесятников) «Краеугольный камень», которая находится на Волочаевской.
Что говорят в прокуратуре
Инна Лелюх сообщила, что отнесла заявление в Роспотребнадзор, в прокуратуру и в МЧС.
По словам помощника прокурора Октябрьского района Марины Кабаковой, в прокуратуру действительно поступило коллективное обращение жильцов, в котором указывалось несколько возможных нарушений. Кроме прав детей, речь шла о требованиях пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических нормах. Несколько человек пожаловались на то, что постоянно слышат детский плач. 10 февраля представитель прокуратуры выехал на место деятельности — как отметила представитель прокуратуры, деятельности, которая не требует определенной лицензии. Результаты проверки будут известны в начале следующей недели.
Мнение собственников жилья
Алена Бестужева, собственница квартиры в доме на Кирова, 27, говорит, что не любит конфликты, но в этот раз подписалась под коллективным обращением, потому что вопрос перешел совершенно в другую плоскость. Вместо конструктивного диалога предприниматели начали переходить на личность и поливать грязью председателя, которая много лет хорошо работает и сейчас действует в интересах собственников, которые к ней обратились.
По ее словам, маленькую детскую площадку во дворе дома собственники устанавливали полностью за свои деньги. Прорезиненное покрытие столько около 1,5 миллиона — его положили в 2016 году. Саму площадку заказывали в Санкт-Петербурге. Она стоила примерно 1,8 миллиона рублей, плюс платили за доставку и установку.
— Сейчас на площадке гуляют не больше 10 детей, но если туда вывести детей из детского сада, то для детей жильцов дома места будет, мягко говоря, очень мало. Получается, идет ущемление жильцов из-за этого арендатора, — рассуждает она. — Если собственник хочет пользоваться общедолевым имуществом, например, выгуливать не своих детей, а детей родителей, с которых берет деньги, это уже извлечение прибыли. Тогда он должен заручиться согласием 2/3 жильцов, а для этого нужно провести очередное или внеочередное собрание собственников помещений.
Алена говорит, что ей не жалко площадки, тем более у нее ребенок уже вырос, но не хочется, чтобы разговор с собственниками шел именно в таком тоне. По ее словам, есть жильцы, которые заняли принципиальную позицию и выступают против детского сада по каким-то своим причинам, но не исключает, что решить конфликт удастся в том случае, если предприниматели предложат нести какие-то расходы на амортизацию площадки, как это делают частные детские сады, работающие в соседнем доме.
Что говорят юристы
Партнер юридической компании «Шумская и партнеры», руководитель практики «Строительство. Земля. Недвижимость» Максим Посаженников говорит, что по жилищному кодексу собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит и общее имущество, и земельный участок, на котором стоит дом, а также озеленение и благоустройство.
Собственники могут принимать решения по использованию земельного участка, в том числе вводить ограничения. Если участок не огорожен или нет других запретов на вход, то зайти на него может любой человек, если он не собирается причинять ущерб или какое-то беспокойство собственнику. А использовать жилое помещение для бизнеса можно только проживающим в нем на законных основаниях, если это опять же не нарушает права и интересы других граждан.
— Считаю, что в рассматриваемом случае ТСЖ в лице руководителя либо самими собственниками может быть инициировано общее собрание, на котором можно будет поставить на голосование вопрос о заключении договора с индивидуальным предпринимателем на использование общего имущества многоквартирного дома, а именно детской площадки, на возмездной основе. Либо о запрете использования индивидуальным предпринимателем детской площадки, — считает Максим Посаженников. — Если собственники решат ограничить пользование детской площадкой третьими лицами, коими являются воспитанники «детского сада», они могут потребовать от индивидуального предпринимателя прекратить нарушение прав.
Тот факт, что предприниматели тоже живут в арендованной квартире, не меняет дела, уточнил юрист, потому что если игровая площадка возведена на деньги жильцов, то они имеют право запретить пользование третьим лицам, не являющимся собственниками жилья в этом доме.
В Новосибирске часто случаются споры за придомовую территорию. В ноябре прошлого года на Шевченковском жилмассиве за станцией метро «Октябрьская» решили установить ограждение — начавшиеся работы возмутили жителей десятиподъездного дома. Полгода назад в сквере с фонтаном «Лучистый», который находится во дворе дома по Красному проспекту, 188, жильцы установили высокий забор. Он разбил сквер на неравные части, огородил уличные тренажеры и общую с соседним домом футбольную площадку.