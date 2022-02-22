«Вроде не пивнушку открыли, не порностудию». Как конфликт частного садика с собственниками дома дошел до прокуратуры

— Еще даже ничего не началось, а председатель ТСЖ начала устраивать какие-то саботажи, — говорит Иван Сорокин. — В начале она просто перестала открывать шлагбаум. То есть они ограничили даже доступ собственникам, которые не могли попасть к себе домой.



Он утверждает, что шлагбаум не реагировал на несколько машин и доступ вернули через две недели, после того, как собственники квартир (в том числе те, кто водят детей в детский сад) написали заявления в полицию и прокуратуру.

После того, как шлагбаум им пришлось открывать, решили убрать качели — для того, чтобы дети из детского сада не могли на них покачаться.

— Нам сказали: вы не будете здесь гулять. Мы сделаем всё, чтобы вы здесь не гуляли, — говорит Иван. — А для кого детская площадка? Она как раз для детей — любой гражданин Российской Федерации может привести на эту площадку любого ребенка.

