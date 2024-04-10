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Животные Случаи в нескольких районах: новосибирцев начали кусать клещи

Случаи в нескольких районах: новосибирцев начали кусать клещи

Люди обратились в Искитимском, Кочковском и в Чановском районах области

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Снимать клещей сотрудники регионального Роспотребнадзора рекомендуют пинцетом

В Новосибирской области 8 апреля зарегистрировали первые обращения с укусами клещей. Пациенты обращались в Искитимском, Кочковском и в Чановском районах области, сообщает Роспотребнадзор по Новосибирской области.

По информации ведомства, лучше всего от клещевого энцефалита помогают профилактические прививки. Их можно ставить в любое время года, но закончить вакцинацию важно за 2 недели до предполагаемого выхода в очаг инфекции.

Прививку можно поставить в поликлинике по месту жительства. Чтобы клещи не передали другие инфекции, нужно не допускать их присасывания. В этом поможет осмотр себя и животных. Если клещ укусил, нужно обратиться в медучреждение.

В ведомстве напоминают, что клещи могут напасть в парках и лесах. Их могут занести в дом животные, либо пронести люди на одежде. Заразиться энцефалитом можно, даже если расчесать место укуса, раздавить клеща или употреблять в пищу сырое молоко и продукты из него.

Энцефалит начинается остро. Сопровождается ознобом, головной болью, резким повышением температуры тела до 38–39 градусов, тошнотой и рвотой. У зараженного также присутствуют мышечные боли.

Эксперты советуют надевать в лес головные уборы, светлую одежду с длинным рукавом, заправлять штаны в носки и обувь, а рубашку в брюки, пользоваться репеллентами. В лесу и парках не рекомендуют сидеть на траве, советуют проверять животных и себя.

Снимать клещей сотрудники регионального Роспотребнадзора рекомендуют пинцетом, после место укуса продезинфицировать, руки тщательно помыть с мылом, клеща сдать в лабораторию.

Ранее НГС писал о том, что больше 15 тысяч новосибирцев пострадали от укуса клещей с начала сезона в 2023 году. Лабораторно клещевой вирусный энцефалит подтвердили у 126 человек.

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Клещ Энцефалит Роспотребнадзор Заражение Профилактика
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