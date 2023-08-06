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Более 15 тысяч человек пострадали от укуса клещей с начала сезона в Новосибирской области

Лабораторно клещевой вирусный энцефалит подтвердили у 126 граждан

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За неделю больше всего укусов клещей зарегистрировали в Мошковском районе

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В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в больницы с присасыванием клещей обратились 15 086 человек. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

По данным управления, только за неделю, с 26 июля по 1 августа, за медицинской помощью обратились 346 граждан.

— За неделю больше всего укусов клещей зарегистрировано: в Мошковском районе — 72 случая, в Новосибирском районе — 52 и в Искитимском районе — 42 случая, — пояснили в ведомстве.

Всего с начала эпидемического сезона диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 126 человек. Диагноз «клещевой боррелиоз» выявили у 86 новосибирцев.

Ранее в Новосибирской области десятки жителей оказались в больнице после укусов клещей. В медицинские учреждения с укусом клеща обратились 544 человека, из них 118 — дети.

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