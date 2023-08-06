Более 15 тысяч человек пострадали от укуса клещей с начала сезона в Новосибирской области

В Новосибирской области с начала эпидемического сезона в больницы с присасыванием клещей обратились
По данным управления, только за неделю, с 26 июля по 1 августа, за медицинской помощью обратились 346 граждан.
— За неделю больше всего укусов клещей зарегистрировано: в Мошковском районе — 72 случая, в Новосибирском районе — 52 и в Искитимском районе — 42 случая, — пояснили в ведомстве.
Всего с начала эпидемического сезона диагноз «клещевой вирусный энцефалит» лабораторно подтвердился у 126 человек. Диагноз «клещевой боррелиоз» выявили у 86 новосибирцев.
Ранее в Новосибирской области десятки жителей оказались в больнице после укусов клещей. В медицинские учреждения с укусом клеща обратились 544 человека, из них 118 — дети.