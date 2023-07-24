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Десятки новосибирцев оказались в больницах с подозрением на клещевой энцефалит

Появилась статистика за последнюю неделю

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С укусом клеща к врачам за неделю обратились 544 человека

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В Новосибирской области десятки жителей оказались в больнице после укусов клещей. Об этом стало известно сегодня, 24 июля, на оперативном совещании при губернаторе региона.

— В медицинские учреждения с укусом клеща обратились 544 человека, из них 118 — дети. И 33 пациента были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, — сообщил Константин Хальзов.

Весной стало известно, что уже два человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области в 2023 году.

Новосибирцы в соцсетях и местных чатах в WhatsApp в мае активно пересылали пугающее видео с огромным количеством клещей на травинках.

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