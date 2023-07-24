Десятки новосибирцев оказались в больницах с подозрением на клещевой энцефалит

В Новосибирской области десятки жителей оказались в больнице после укусов клещей. Об этом стало известно сегодня,
— В медицинские учреждения с укусом клеща обратились 544 человека, из них 118 — дети. И 33 пациента были госпитализированы с подозрением на клещевой энцефалит, — сообщил Константин Хальзов.
Весной стало известно, что уже два человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области в 2023 году.
Новосибирцы в соцсетях и местных чатах в WhatsApp в мае активно пересылали пугающее видео с огромным количеством клещей на травинках.