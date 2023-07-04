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Два человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области

Таковы данные за 2023 год, а в 2022 году было зарегистрировано 10

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Больше всего клещей фиксируется в Новосибирском районе

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Два человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области в 2023 году, об этому журналисту НГС сообщил Роспотребнадзор. За весь 2022 год было официально зафиксировано 10 случаев.

— С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось 12 048 человек. Обнаружены такие заболевания, как клещевой вирусный энцефалит и боррелиоз. На наличие возбудителей клещевого энцефалита исследовано 7054 клеща, из них 121 (1.7%) — положительный. Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» подтвердился у 49 человек, — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отмечают, что наиболее высокая активность клещей наблюдается в Новосибирском районе (2607), Мошковском районе (1501), Искитимском районе (1269), а также на территории Советского (469), Заельцовского (373) и Калининского (310) районов Новосибирска.

Ранее мы рассказывали, как не спутать боррелиоз с диареей.

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