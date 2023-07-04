Два человека умерли от клещевого энцефалита в Новосибирской области в 2023 году, об этому журналисту НГС сообщил Роспотребнадзор. За весь 2022 год было официально зафиксировано 10 случаев.
— С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось
В Роспотребнадзоре отмечают, что наиболее высокая активность клещей наблюдается в Новосибирском районе (2607), Мошковском районе (1501), Искитимском районе (1269), а также на территории Советского (469), Заельцовского (373) и Калининского (310) районов Новосибирска.
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