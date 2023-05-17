«Друзья ждут обнимашек!»: в чатах по всей стране пересылают жуткое видео с клещами на траве — мы нашли его автора

Ролик был выложен на канале с названием: «Друзья ждут обнимашек! Клещи в поле — дикая природа прекрасна и удивительна. Смоленская область».

Но даже вотермарка не защитила ролик и его стали массово публиковать во «ВКонтакте» и пересылать по чатам в WhatsApp. В каждом регионе писали, что снято оно именно у них. Ролик вышел даже за пределы страны — его, по данным подписчиков Ники, стали распространять и в Казахстане.