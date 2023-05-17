«Друзья ждут обнимашек!»: в чатах по всей стране пересылают жуткое видео с клещами на траве — мы нашли его автора

В Новосибирской области в соцсетях и местных чатах в WhatsApp жители активно пересылают пугающее видео с огромным количеством клещей на травинках. Новосибирцы утверждают, что снято оно именно в нашем регионе, и предупреждают друг друга не ходить в лес без защиты.
Корреспондент НГС нашла автора ролика. Как объяснила Ника Зубра, видео было снято 27 апреля 2023 года в Смоленской области. Женщина работает авиационным орнитологом и ведет свой канал на YouТube о животных. На нее подписано 1,17 миллиона человек.
Ролик был выложен на канале с названием: «Друзья ждут обнимашек! Клещи в поле — дикая природа прекрасна и удивительна. Смоленская область».
Но даже вотермарка не защитила ролик и его стали массово публиковать во «ВКонтакте» и пересылать по чатам в WhatsApp. В каждом регионе писали, что снято оно именно у них. Ролик вышел даже за пределы страны — его, по данным подписчиков Ники, стали распространять и в Казахстане.
— Они ждут вас на пикнике в природе. Давайте ребята! — говорит на видео Ника и показывает клещей на травинках. — Клещей огромное количество, просто неимоверное. Радостные такие, радостные, но нет. Не для вас. Вот еще. На всех травинках. Здесь просто сотни клещей.
О том, что видео разлетелось по соцсетям, автор знает. Даже на YouТube ролик стал очень популярным. Его посмотрели более 1,2 миллиона раз.
— Кто-то украл это видео у меня с ютьюба или с «Дзена», и теперь на всех каналах ВК эти клещи облетают все поля страны над всеми районными центрами. Каждый город считает, что это именно у них такое снято, — отметила автор видео Ника Зубра.
В Новосибирске на два дня закрывают дендрологический парк из-за обработки от клещей. Посещать его нельзя будет 17 и 18 мая.
В Новосибирской области в августе прошлого года пересылали в местных чатах предупреждения о медведе-людоеде. Люди делились ужасными кадрами растерзанных людей. Мы выяснили, откуда взялись жуткие снимки.