Сообщения о медведе-людоеде рассылают в WhatsApp жители НСО: объясняем, откуда взялись жуткие фото
Снимки напугали жителей Кыштовского и Венгеровского районов
Жители Кыштовского и Венгеровского районов Новосибирской области почти неделю пересылают в местных чатах предупреждения — в районе появился медведь-людоед. Люди делятся ужасными кадрами растерзанных людей.
Сообщения несколько раз пересылали и корреспонденту НГС с просьбой разобраться. Сначала распространялась информация о погибшем ребенке, а затем — о молодой паре.
В СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что информация о медведе-людоеде не поступала и каких-то проверок в районе не проводилось.
Проверка по фото показала: сообщения, которые активно расходятся в WhatsApp, — фейк. Публикации с теми же самыми фото начали появляться еще с 2015 года и регулярно всплывают в различных группах и чатах.
В марте в WhatsApp-чатах начали рассылать предупреждения о мошеннических действиях, которые якобы совершаются через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Сбербанк прокомментировал, насколько можно было верить этому сообщению.