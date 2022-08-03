СЕЙЧАС +13°С
Пробки 4/10
usd 60.16
eur 61.27
Тема дняОткуда взялись игрушки Хагги Вагги
Все новости
Все новости

Сообщения о медведе-людоеде рассылают в WhatsApp жители НСО: объясняем, откуда взялись жуткие фото

Снимки напугали жителей Кыштовского и Венгеровского районов

2 680
Фото оказалось старым и гуляет по чатам с 2015 года

Фото оказалось старым и гуляет по чатам с 2015 года

Поделиться

Жители Кыштовского и Венгеровского районов Новосибирской области почти неделю пересылают в местных чатах предупреждения — в районе появился медведь-людоед. Люди делятся ужасными кадрами растерзанных людей.

Сообщения несколько раз пересылали и корреспонденту НГС с просьбой разобраться. Сначала распространялась информация о погибшем ребенке, а затем — о молодой паре.

В СУ СК РФ по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что информация о медведе-людоеде не поступала и каких-то проверок в районе не проводилось.

Проверка по фото показала: сообщения, которые активно расходятся в WhatsApp, — фейк. Публикации с теми же самыми фото начали появляться еще с 2015 года и регулярно всплывают в различных группах и чатах.

Фото гуляет в интернете еще с 2015 года

Фото гуляет в интернете еще с 2015 года

Поделиться

В марте в WhatsApp-чатах начали рассылать предупреждения о мошеннических действиях, которые якобы совершаются через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Сбербанк прокомментировал, насколько можно было верить этому сообщению.

WhatsAppмедведьфейк
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2