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По чатам в WhatsApp рассылают предупреждения о мошенничестве через «Сбербанк Онлайн». Что говорят в банке?

Сбербанк прокомментировал, насколько можно верить этому сообщению

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Новосибирцы получают предупреждение о неконтролируемом снятии денег мошенниками через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»

Новосибирцы получают предупреждение о неконтролируемом снятии денег мошенниками через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»

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В WhatsApp-чатах рассылают предупреждение о мошеннических действиях, которые якобы совершаются через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн».

— Зайдите в «Сбербанк Онлайн», в поисковой строке пропишите: «Лимиты и ограничения по карте», выберите «Покупки в интернете» и отключите на всех своих картах покупки в интернете без подтверждения СМС-кода. Официально подтверждены факты несанкционированного списания денег, — сообщается в рассылке с предупреждением.

В Сбербанке корреспонденту НГС пояснили, что данная информация не соответствует действительности.

— Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» надежно защищено, никаких взломов зафиксировано не было. Клиенты банка в мобильном приложении могут самостоятельно настроить разрешение на покупки по карте в интернете. Клиент может установить либо полный запрет на покупки через интернет, либо запрет на покупки с сайта, которые не запрашивают дополнительную аутентификацию плательщика по кодам СМС и пуш. Такая возможность для клиентов была запущена в середине 2021 года для гибкости и безопасности клиентов. Массовых вопросов по работе сервиса мы не наблюдаем, — прокомментировали в пресс-службе Сбербанка.

Сообщение, рассылаемое по WhatsApp-чатам, Сбербанк назвал фейком

Сообщение, рассылаемое по WhatsApp-чатам, Сбербанк назвал фейком

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5 марта НГС рассказал еще об одном предупреждении, которое активно рассылали по чатам перед праздниками. В сообщении утверждалось, что различные картинки с поздравлениями и пожеланиями доброго утра и вечера могут нести в себе вирусы, которые рассылают китайские хакеры для взлома смартфонов.

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