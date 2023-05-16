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Дендропарк полностью закроют для посетителей на два дня в Новосибирске — что там будет проходить

17 и 18 мая придется отложить прогулки

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Обрабатывать будут 15 гектаров

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В Новосибирске на два дня закрывают дендрологический парк из-за обработки от клещей. Посещать его нельзя будет 17 и 18 мая.

— 17 и 18 мая дендропарк посещать нельзя! Обрабатываемая территория составляет 15 гектаров и включает в себя основную дорожно-тропиночную сеть, это прежде всего центральная, лиственничная, тополевая, рябиновая аллеи, места отдыха (4 беседки), газон, видовые площадки, а также места, часто используемые посетителями парка для прогулок, — объяснили в Минприроды Новосибирской области.

Продолжительность остаточного действия средства 4–8 недель.

С начала сезона в медицинские организации Новосибирской области обратились по поводу укусов клещей 598 человек.

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