Дендропарк полностью закроют для посетителей на два дня в Новосибирске — что там будет проходить

В Новосибирске на два дня закрывают дендрологический парк из-за обработки от клещей. Посещать его нельзя будет
— 17 и 18 мая дендропарк посещать нельзя! Обрабатываемая территория составляет 15 гектаров и включает в себя основную дорожно-тропиночную сеть, это прежде всего центральная, лиственничная, тополевая, рябиновая аллеи, места отдыха (
Продолжительность остаточного действия средства
С начала сезона в медицинские организации Новосибирской области обратились по поводу укусов клещей 598 человек.