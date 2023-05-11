598 человек стали жертвами клещей в Новосибирской области — где кусают чаще всего

С начала сезона в медицинские организации Новосибирской области обратились по поводу укусов клещей 598 человек. Одного из жителей региона госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит, но диагноз не подтвердился.
Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по региону. По информации ведомства, основная часть обращений по поводу укусов клещей зафиксирована в период с 3 по 9 мая — 421 человек.
За неделю с 3 по 9 мая в Новосибирской области наибольшее число укусов клещей зарегистрировано на территории Искитимского района — 63 обращения. 34 укуса зафиксировали в Новосибирском районе, 32 — в Бердске. На территории Советского района Новосибирска клещи укусили 28 человек, в Калининском районе — 10.
— Исследовано: на наличие возбудителей клещевого энцефалита 393 клеща, доставленных гражданами в лаборатории, из них —1 положительный; на наличие возбудителей клещевого боррелиоза — 392 клеща, из них — 82 положительных, — указано в сообщении.
в начале мая в Новосибирске на берегу Обского моря заметили пастбищных коровьих, или иначе собачьих клещей. Их активность продлится с конца мая до начала июля.