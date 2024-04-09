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Животные эксклюзив «Искусал детей и бабушку»: породистый кане-корсо оказался привязанным у леса — у хозяйки и зоозащитников свои версии

«Искусал детей и бабушку»: породистый кане-корсо оказался привязанным у леса — у хозяйки и зоозащитников свои версии

Животное нашли местные жители

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Где сейчас Брут — неизвестно

В Новосибирске породистый пес Брут оказался привязанным к клетке для выгула в ЖК «Свобода» в Дзержинском районе. Зоозащитники утверждают, что так от него избавилась семья после нескольких покусов. У бывших хозяев другая версия.

— Бесчеловечно избавились от питомца. Семья с четырьмя детьми. Собака — кобель кане-корсо 2 года. Прикусил ребенка у них, и вместо того, чтобы решать грамотно вопрос о воспитании собаки, тупо избавились от него вот так, — прислала фото в редакцию НГС зооволонтер Наталья Ким. — Потом хозяин сказал, что приедет, его заберет и усыпит. Мы предупредили его, что это уголовка.

Зоозащитники уверены, что это семья привязала Брута подальше от людей. Владелица Юлия в свою очередь утверждает, что пес убежал с передержки.

— Мы его отдали вчера на передержку, а сейчас утром мне начинают массово поступать сообщения о том, что он привязан в каком-то ЖК «Свобода». Мы готовы его забрать, но сказали, что его кто-то погрузил в машину и увез, — объяснила хозяйка Юлия. — Он прокусил сначала среднему сыну руку, потом дочка со школы пришла, он ее прокусил, и потом вот маленький. И вот последнее, это было то, что когда на бабушку престарелую накинулся, которая его постоянно ласкала. Бабушке руку разодрал сильно, то есть у нее сейчас там всё в зеленке обработано.

К врачам семья не стала обращаться, но приняли решение, что детям опасно находится с такой собакой. Юлия уверяет, что об усыплении речь не идет, но куда сейчас увезли Брута, она не знает.

По данным зоозащитников, пес находится у ветеринара, животное в безопасности.

Ранее в Новосибирске породистый кане-корсе оказался в отлове из-за смерти хозяина.

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