«Хозяин умер и Пончик оказался в отлове»: породистый кане-корсо остался без присмотра в Новосибирске

В Новосибирске породистый кане-корсе оказался в отлове из-за смерти хозяина. Полицию вызвали встревоженные огромной собакой жители улицы Первомайская 24 августа.

— Из того, что мне удалось узнать, собаку зовут Пончик. Ему около 2–3 лет. Его хозяин умер, соседи вызвали полицию, полиция отлов. Дверь в квартиру, как они утверждают, была открыта и собака бегала возле дома без присмотра. Собака массивная, многих напугала, — рассказала корреспонденту НГС волонтер-зоозащитник Екатерина. — Полиция о собаке позаботилась — передала в муниципальный отлов. Пончику там, конечно, совсем не место.