«Хозяин умер и Пончик оказался в отлове»: породистый кане-корсо остался без присмотра в Новосибирске
Полиция проводит проверку из-за смерти мужчины
В Новосибирске породистый кане-корсе оказался в отлове из-за смерти хозяина. Полицию вызвали встревоженные огромной собакой жители улицы Первомайская 24 августа.
— Из того, что мне удалось узнать, собаку зовут Пончик. Ему около 2–3 лет. Его хозяин умер, соседи вызвали полицию, полиция отлов. Дверь в квартиру, как они утверждают, была открыта и собака бегала возле дома без присмотра. Собака массивная, многих напугала, — рассказала корреспонденту НГС волонтер-зоозащитник Екатерина. — Полиция о собаке позаботилась — передала в муниципальный отлов. Пончику там, конечно, совсем не место.
В ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что вызов поступал на улицу Первомайскую о большой собаке на улице, оставшейся без присмотра. В квартире был обнаружен ее мертвый хозяин.
— Проводится проверка. Собака была передана в муниципальный отлов, — объяснили в ведомстве.
Волонтер утверждает, что семье умершего пес не нужен и его должна забрать заводчица.
Собака числится в списке отлова и содержания муниципального Центра по проблемам домашних животных. Пес поступил 24 августа, а 25 августа был вакцинирован от бешенства.
В начале недели мы рассказывали, что в Новосибирске породистый мейн-кун трижды оказывался в приюте из-за того, что хозяева не хотели его лечить.