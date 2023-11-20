Белой медведице Герде исполнилось 16 лет — день рождения она отметила вместе с дочками

Белой медведице Герде из Новосибирского зоопарка 20 ноября исполнилось 16 лет. Свой день рождения многодетная мама отметила вместе с дочками Белкой и Стрелкой.
Герда родилась в Москве 20 ноября 2007 года. В Новосибирск она переехала 5 августа 2008 года. В 2013 году у Герды и ее партнера Кая родилась дочь Шилка, которая сейчас живет в Японии. В 2015 году у пары родился малыш по имени Ростик, через три года он переехал в Китай. В 2018 году у Герды родились Норди и Шайна. Сейчас они находятся в нашем зоопарке. 16 декабря 2022 года Герда родила двух медвежат. Девочек назвали Белка и Стрелка, сейчас они живут в вольере вместе с мамой.
В Новосибирском зоопарке утром медведей кормят морской рыбой, хлебом с рыбьим жиром, морковью, яблоками и морской капустой. На ужин им дают мясо. Медвежат подкармливают молоком из соски.
Ранее в Новосибирском зоопарке белые медведицы Белка и Стрелка подрались в вольере из-за игрушечной зеленой лейки. Конфликт между сестрами-близняшками попал на видео.